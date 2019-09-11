iPhone 11銷量最被看好　3C達人廖阿輝：旗艦級處理器加實用雙鏡頭很超值！

▲ iPhone 11有6種機身顏色。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

記者李瑞瑾／台北報導

蘋果發表會於今（11）日凌晨順利落幕，對於蘋果今年新帶來的三款iPhone新機，3C達人廖阿輝表示，銷量最值得期待的是6.1吋、擁有6種顏色的iPhone 11，優點包含旗艦級處理器、雙鏡頭很實用，以及售價相對較低等；但他也指出，iPhone 11 Pro、iPhone 11Pro Max的攝像功能也有大幅提升，對專業人士來說是一大亮點。

廖阿輝分析，此次三款iPhone最主要是拍照性能提升，除了iPhone 11從單鏡頭加上一顆廣角鏡頭有所升級之外，iPhone 11 Pro除了標準鏡頭、廣角鏡頭外，還有一顆超廣角鏡頭，焦段涵蓋更遠，且操作體驗強調三顆鏡頭在協作上會更為順暢，還能實現3後鏡+1前鏡、4顆鏡頭同時綠影的功能，對於專業人士來說是一項亮點。此外，A13處理器在CPU、GPU與操作處理上都有更快、更強的表現。

在新機顏色上，今年iPhone 11 Pro新機推出了墨綠色「午夜綠」選項，也讓許多人有熱烈討論，iPhone 11也有紫色、綠色等新色推出。廖阿輝認為，在iPhone 11 Pro部分，可能午夜綠會有新色效應銷售量佳，但長期來說還是會以比較基本款的顏色獲勝；而在iPhone 11部分，預期主要銷量也是會集中在基本的黑、白色，還有從前銷售表現都不錯的紅色，至於新色綠、紫等機款，還是可以期待有不錯成績。

在售價部分，廖阿輝認為，iPhone 11 Pro跟iPhone 11 Pro Max降幅不大其實可以理解，蘋果在包括鏡頭、處理器上面都有升級，且蘋果一直以來都不會將新機定價設得比前一年低，今年售價沒有變高、甚至還有稍降，已經算是萬幸了。

廖阿輝認為，今年新機銷量最可以期待的就是iPhone 11，雖然是入門級產品，但有旗艦處理器，雙鏡頭配置也相當實用，相對來講很超值。

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