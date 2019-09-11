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蔡壁如擬辭顧問助郭台銘選總統　柯文哲：順其自然、盡力而為

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▲郭台銘、柯文哲。（圖／記者陳凱力攝）

▲柯文哲與郭台銘拜完城隍廟後，接受媒體訪問。（圖／記者陳凱力攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人中秋起義參選2020總統大選，11日一早赴新竹跟台北市長柯文哲一起拜城隍廟，緊接著預計在9點半前往立法院拜會前立法院長王金平；而「郭柯王」三人結盟合作會擔任怎麼樣的角色，稍早柯文哲受訪時表示，如果郭台銘選的話，台北市府顧問蔡壁如應該會去幫忙，至於自己會不會一起？柯文哲則說「順其自然、但也要盡力而為」。

據了解，蔡壁如會離開市政府團隊，辭去顧問一職，投入民眾黨立委選舉與協助郭台銘選總統的習慣事務。永齡基金會副執行長蔡沁瑜與蔡壁如在10日下午3點抵達中選會，要瞭解連署過程，而前立法院長王金平的秘書林思慧也一起同前往，媒體詢問，郭台銘是否擔任總統提名人，蔡壁如表示「應該是吧」，並說柯文哲會全力擔任支持輔選角色，至於柯文哲是否以競選總幹事角色幫助郭台銘？蔡壁如一開始笑而不答，之後對著媒體點頭說「對」。

▲▼柯郭王三方幕僚蔡壁如 蔡沁瑜 林思慧 到中選會了解連署事宜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯郭王三方幕僚蔡壁如、蔡沁瑜、林思慧到中選會了解連署事宜。（圖／記者屠惠剛攝）

郭台銘一早除了和柯文哲一起拜城隍廟之外，另外也拜訪柯爸、柯媽致贈月餅，上分別寫了莫忘初衷、為民為國、平安喜樂及健康如意，媒體也好奇，郭台銘寫上「莫忘初衷」是否有其他含意，柯P也笑答「我還沒拿到月餅，還不知道上面寫什麼」。

▲▼郭台銘到新竹送柯爸、柯媽月餅。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

▲郭台銘到新竹送柯爸、柯媽月餅。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

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