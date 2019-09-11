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韓國瑜喊話國民黨：還要永遠後悔？　625字談丁守中遭貼佛系標籤

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▲高雄市長韓國瑜、國民黨主席吳敦義出席國民黨台北市里長服務促進會授證典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席吳敦義（右）與韓國瑜（左）一同出席國民黨台北市里長服務促進會授證典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜11日凌晨0時許在臉書PO出一篇625字的長文，內容提到過去連勝文、丁守中競選台北市長一事，希望國民黨和支持者好好回顧這兩次首都敗選的歷史教訓，「2019年的今天，我們正站在同樣歷史複製與貼上的階段」，面對2020年的大選，不應該永遠後悔，而是不要再受騙上當，「這次我們一定要贏，我們要贏回台灣、贏回中華民國、贏回一個和平繁榮的未來。」

韓國瑜10日出席國民黨台北市里長授證典禮時，提到過去連勝文、丁守中競選台北市長的時候，也是遭到不斷抹黑攻擊，甚至被講成是佛系打法，搞到最後大家都沒信心，導致國民黨輸了選舉；他11日凌晨於臉書PO文再次提到這件事，並以《永遠的後悔》為標題，開頭第一句就是，「國民黨過去兩次台北市市長選舉失利的遺憾和教訓，其實並不遙遠。」

韓國瑜認為，之所以要跟大家回顧這兩次首都敗選的歷史教訓，是因為2019年的今天他們仍站在相同的階段，2014年連勝文面對對手的攻擊、汙衊以及標籤化，最後傳出耳語「為何不提名丁守中」，導致支持者們動搖而輸了選舉；後來2018年提名丁守中角逐台北市長，同樣被貼上標籤，說丁是佛系、溫吞軟弱，「為何不提名蔣萬安」，於是國民黨又輸了。

▲▼連勝文。（圖／記者黃克翔攝）

▼▲韓國瑜認為連勝文（上圖）和丁守中（下圖）是因為遭貼標籤，才會敗選。（圖／記者黃克翔、張凱喨攝）

▲▼丁守中選舉無效官司上訴記者會。（圖／記者張凱喨攝）

如今同樣有另一派質疑的聲音，覺得應該要提名朱立倫、周錫瑋或是張亞中，韓國瑜在文章中向國民黨以及支持者們喊話，「我們還要永遠地後悔嗎？」面對2020大選不應該自我懷疑、槍口對內，更不能動搖信心，「這次我們一定要贏，我們要贏回台灣、贏回中華民國、贏回一個和平繁榮的未來」、「我們要贏，不要受騙上當，再次陷入永遠的後悔」。

▼韓國瑜臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

韓國瑜向國民黨喊話，「還要永遠後悔嗎？」（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

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