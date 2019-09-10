陳水扁：蔡英文是藍營棄保犧牲品　蔡陣營要有危機意識

▲郭台銘、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜近期民調下滑，加上鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選在即，黨內陷入分裂危機。對此，前總統陳水扁分析，2020總統大選與立委選舉，包括區域立委及不分區立委，將是一場「棄保」大作戰，縱使棄保不徹底，只要有10%受到棄保影響，「蔡英文有可能就是藍營棄保效應的犧牲品」。

陳水扁10日在臉書表示，1994年台北市長選舉，新黨趙少康、國民黨黃大洲、民進黨陳水扁三強之爭，「棄黃保趙」沒成功，黃大洲還有26%得票率；1998年國民黨馬英九、新黨王建煊、民進黨陳水扁競逐台北市長選舉，藍營記取教訓，「棄王保馬」非常徹底，王建煊拿不到5萬票，以致阿扁落敗；2006年國民黨郝龍斌、民進黨謝長廷、無黨籍宋楚瑜競選台北市長，最後「棄宋保郝」成功。

至於2020總統大選，陳水扁指出，一定是「新三國誌」，不可能一對一的PK，藍營分裂，綠營難以得利，選戰最後一定會「棄保」，不是「棄郭保韓」，就是「棄韓保郭」，以目前三強鼎立，蔡英文暫時領先第二名10%以內，縱使棄保不徹底，只要有10%受到棄保影響，蔡英文可能是藍營棄保效應的犧牲品，「敬告蔡營操盤手與支持者，一定要有危機意識，2020是不能躺著選的！」

陳水扁表示，「一邊一國行動黨」已在10日正式取得政黨證書與圖記，將和其他新生政黨各提名區域立委10席以上，國民兩大黨多少會受到影響，新生政黨候選人實力夠強，現有政黨的席次不排除被取代，也會有棄保問題。

至於不分區立委政黨票，陳水扁坦言，各黨搶票嚴重，新生政黨來勢洶洶，為了衝破5%分配2席立委，若三個小黨或新黨好不容易分別拿到60萬票、50萬票、40萬票，總共150萬票，結果都是浪費掉了的廢票，不算入不分區立委分配席次的政黨票，要拿到2席的門檻至少要67萬票，可是棄弱扶強，集中選票給最強的新生政黨或小黨拿到100萬票，就有3席不分區立委並可成立黨團，因此，不分區立委政黨票更可能產生棄保。