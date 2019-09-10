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蘇嘉全：擴大國際交流合作　防止假訊息傷害更多國家

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▲▼蘇嘉全10日出席財團法人台灣民主基金會「2019年全球合作暨訓練架構：培養民主識讀以捍衛民主工作坊（二）」開幕典禮。（圖／蘇嘉全辦公室提供）

▲蘇嘉全10日出席財團法人台灣民主基金會「2019年全球合作暨訓練架構：培養民主識讀以捍衛民主工作坊（二）」開幕典禮。（圖／蘇嘉全辦公室提供）

記者徐政璿、黃巈禾／台北報導

面對假訊息鋪天蓋地的現象，立法院長蘇嘉全10日表示，特定威權政體為了特定目的，在對外宣傳、以及在網路社群媒體上投注的資源，超乎我們的想像，產出許多假訊息；台灣除了要持續強化國內對於資訊戰的防禦能力，也希望能積極與他國交流合作，共同商討如何防止不斷產出的假訊息，傷害到更多國家。

蘇嘉全10日出席財團法人台灣民主基金會「2019年全球合作暨訓練架構：培養民主識讀以捍衛民主工作坊（二）」開幕典禮。與會貴賓有外交部吳釗燮部長、美國國務院史考特•巴斯比(Scott Busby)副助理國務卿、美國在台協會酈英傑(William Brent Christensen)處長、日本台灣交流協會西海茂洋副代表、瑞典貿易暨投資委員會言禾康(Håkan Jevrell)代表、美國國際民主研究院雪莉•布萊恩(Shari Bryan)副會長及多位駐台大使及代表。

「培養民主識讀以捍衛民主工作坊（二）」是延續去年台美合作展開的重要工作項目，蘇嘉全以台灣民主基金會董事長身分致詞時表示，這場工作坊的續辦，代表著去年工作坊的工作成果獲得肯定，但這也反映出「假資訊」的問題，正為全球民主國家帶來持續性的挑戰。

蘇嘉全表示，這幾年，我們已經開始警覺到，特定威權政體在對外宣傳、以及在網路社群媒體上投注的資源，超乎我們的想像，這些資源並不是用在建構更加客觀、健康的網路交流平台，而是為了特定目的，產出更多扭曲真相的假訊息。

蘇嘉全並以香港的反送中事件為例，指出中國政府運用國家的力量，操作部分媒體企圖掩蓋香港真實現況，我們更在各大社群網路中，觀察到有許多社團、粉絲專頁或匿名用戶，有目的性的散播偏差訊息，影響各國網路使用者，對於反送中事件的認知，意圖操控國際輿論的走向。

蘇嘉全強調，香港的案例只能說是冰山一角，各位所在的台灣，才是境外勢力操作假訊息，傷害民主價值的主戰場。根據今年瑞典哥德堡大學主持的跨國調查指出，台灣「遭受外國假資訊攻擊」的程度，在179 個國家中排名第一。

蘇嘉全提到，過去幾十年來，台灣都站在反共島鏈的第一線，當進入網路時代之後，台灣更站在這場資訊戰的風口浪尖。隨著選舉日程一天天靠近，我們非常擔憂假訊息的散播力度持續擴大，因為散播者的最終目的，就是要打擊台灣的民主自由。

蘇嘉全表示，正因台灣處境的特殊性，除了要持續強化國內對於資訊戰的防禦能力，也希望能夠積極與他國交流合作，共同商討如何防止不斷產出的假訊息，傷害到更多國家。

蘇嘉全強調，在資訊發達的網路世界，速度就是力量，當政府看到一些真實性有疑慮的訊息時，就必須快速反應，在第一時間澄清更正。針對不實資訊的傳播者，立法院也修法加重罰則，藉此防止傷害擴大。此外，網路媒體與社群平台，也扮演著非常重要的角色。

最後，蘇嘉全呼籲，若要有效防堵假訊息散佈，必須由各國政府、企業與人民共同來努力，他期盼透過這場工作坊的舉辦，能夠邀集所有國際夥伴攜手合作，共同對抗假訊息，捍衛民主與自由。

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