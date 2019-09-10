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iPhone 11仍「中國製」　蘋果依賴中國供應鏈

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▲iPhone在Q2歐洲市佔率下降了17％。（圖／路透）

▲蘋果公司仍依賴中國供應鏈。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

中美貿易摩擦懸而未解之際，蘋果公司即將發表的最新款iPhone產品仍是中國製造。數據顯示，蘋果供應鏈對中國的依賴加深，若貿易戰局勢惡化，對蘋果公司而言將是一大風險。

根據路透社報導，美國總統川普宣布對中國的新一輪關稅已經於9月1日生效，影響產品包括Apple Watch、AirPods等產品，第二輪關稅則準備於12月15日生效，針對的則是iPhone手機等主力產品。

路透社報導，儘管蘋果已經開始在中國以外的國家尋找製造商，例如印度或巴西，但相較之下規模較小，僅能用於滿足工廠所在地區的供應。與此同時，隨著蘋果近年推出智慧手錶、無線耳機等新產品，設在中國的工廠數量也隨之增加，例如富士康從2015年的19座拓展到29座，和碩也從8座拓展到12座。

除了組裝工廠，為蘋果供應晶片、玻璃、鋁製外殼、電線、電路版等零部件供應商也越來越集中在中國。事實上，在蘋果所有供應商中，2015年有44.9％在中國，2019年則上升到47.6％。

報導指出，除了中國以外，很少有國家擁有如此龐大的勞動力，同時工廠也需要技術嫻熟的工程師來協助管理生產線運作。蘋果近年來雖然也在越南生產配件，但其國內勞動力遠不如中國，人口還不及中國的10分之1。

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