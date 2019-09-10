　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

一起喝咖啡做公益！小7「愛的行動咖啡車」全台巡迴開跑

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 小7「愛的行動咖啡車」 。（圖／業者提供）

▲愛的行動咖啡車CITY CAFE精品咖啡杯搭配獨家立體造型貼紙設計。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

為讓更多人關注公益議題，小7今年首次與CITY CAFE跨界規劃「愛的行動咖啡車」，並將展開一個月的全台巡迴，期望透過一杯有溫度的精品咖啡，喚醒民眾的愛心行動力。

小7「把愛找回來」公益平台邁入第31年，而今年則以全新設計的「OPEN！LOVE」為品牌概念。其中還首次以跨界的創新做法，打造全新「愛的行動咖啡車」，並設計三款公益活動專屬立體造型貼紙，以及大型創意募款箱等。

「愛的行動咖啡車」自9月10日起至10月12日期間，將於全台舉辦6場愛心咖啡募款活動，陸續巡迴台北、台中、高雄、屏東、花蓮等縣市的人氣觀光景點。民眾可依據自己的能力投入零錢，即可品嚐到一杯精品咖啡。另活動現場追蹤官方IG，還送限量小點。

▲▼ 小7「愛的行動咖啡車」 。（圖／業者提供）

小7指出，把愛找回來公益募款自1988年成立至今，以提供便利、創新的公益平台為服務核心，並陸續推出鋼琴募款箱、DJ募款箱、愛的拍手牆、為愛出力機等趣味、創新的零錢捐消費體驗。累計至今與上百個公益團體合作，募款金額超過40億元新台幣。

至於全家則支持快樂學習協會設立孩子的秘密基地。從2015年展開至今，募款總金額超過8500萬元，今年將持續集結大眾的愛心，達成5年「1331」愛心目標，也就是成立100家孩子的秘密基地課輔班、幫助近3千位孩子、提供超過300萬份餐食及募款總金額衝破一億元。

全家表示，有感於社群公益時代來臨，今年首度邀請網紅阿翰現身公益，以「全家小孩有夠多」為題，並化身其經典角色「宮森先生」，以詼諧逗趣方式介紹孩子的秘密基地，及不離不棄陪伴孩子的所有志工老師，影片上線5天破百萬瀏覽人數，並有超過600則留言，期望能吸引更多民眾關注。

ET快訊
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「超市版好市多」售價更便宜！全台最美「全聯咖啡店」還有獨家KIRI聯名甜點

限時14天「Q彈誘惑」！全聯We Sweet黑糖珍奶甜點5款吃完免300元

首次開進嘉義！手刀快搶獨家激安價　日藥本舖連展2間百貨門市

「百元有找」超激省！泡菜起司+脆雞超絕配　肯德基獨家捲餅再添生力軍

美心只排第三！「中秋月餅」排行出爐　超市烤肉指定商品買一送一

中秋烤肉解膩喝什麼？網推「多喝氣泡水」跟罪惡感說掰掰

搶救40萬件下架商品「最低下殺3折」！美廉社首創「友善回饋店」

「Big7」插旗高雄了！24小時「超商咖啡書店」還有手沖精品咖啡

商店街首推0%成交費　Yahoo奇摩拍賣新入厝首月免交易手續費

【廣編】台灣宋慧喬化身美人魚！舒子晨水下10米秀美胸　性感爆棚太犯規

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

中秋烤肉解膩喝什麼？網推「多喝氣泡水」跟罪惡感說掰掰

搶救40萬件下架商品「最低下殺3折」！美廉社首創「友善回饋店」

「Big7」插旗高雄了！24小時「超商咖啡書店」還有手沖精品咖啡

商店街首推0%成交費　Yahoo奇摩拍賣新入厝首月免交易手續費

【廣編】台灣宋慧喬化身美人魚！舒子晨水下10米秀美胸　性感爆棚太犯規

免排隊就能吃！「大師兄銷魂乾拌麵」在超商也能買了　全台限量20萬碗

家中毛孩抗拒洗澡！寵物美容師曝「吹整神器」讓貓、狗瞬間愛上享受

電商今起開放預約iPhone 11　東森購物預購最高現省5596元

30分鐘搶光！「果后」山竹每盒299元仍賣光　家樂福曝最後一批貨源時間

觀點／BabyBoss停業「不開二店」　業界分析3大原因

日職／張奕1.1局挨轟失4分吞3連敗　羅德6比4勝歐力士

「大港開唱」宣布明年停辦！　中斷16年活動：已感受不到市府的支持

吵架吵不完！最愛翻舊帳的4個星座　處女記憶力超好

21世紀就要「愛水」！　大漢溪水利家族特展史料豐富

住家火災起火點也會在浴廁　民眾慎防煙蒂及排煙機釀災

2020年度桃園市總預算　游建華：合理合法舉債6都最低

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

台東醫院接地氣　100顆「牧心月餅」贈住院病患過秋節

紅帽子、快車肉乾中鏢！中秋禮盒「過度包裝」　北市府抓7件最高罰15萬

日職／王柏融棒打則本終止安打荒　宋家豪連11場無失分

消費熱門新聞

9/9限時必搶　夏普水波爐萬元..

超濃郁！「黃金臭豆腐」躍上比薩..

免排隊就能吃「大師兄銷魂乾拌麵..

觀點／BabyBoss停業3大..

30分鐘搶光！「果后」每盒29..

「復古模型車」手刀收藏！到全家..

「果后」山竹又要來了！每盒售價..

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦..

東森購物預購iPhone 11..

京華城年底熄燈　副總：還未定

烤肉解膩網推「多喝氣泡水」

搶救40萬件下架商品「最低下殺..

年賺2300萬！王師傅金月娘搶..

Netflix三大必追華流影集

更多熱門

相關新聞

「復古模型車」手刀收藏！到全家買台啤獨家限量加購

迎接中秋節3天連假即將到來，各大超商紛紛推出相關商品優惠，同時還祭出滿額加購活動，像是到全家便利商店購買台啤全系列商品滿199元，即可以89元加購限量的「復古模型車」，預計將掀起粉絲換購熱潮。

24小時都能買EarPods、充電線！超商首賣Apple原廠配件

全家搶攻中秋烤肉商機　「潔淨標示」鮮食加碼優惠

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

聯合勸募一日捐！幫助弱勢朋友365天

關鍵字：

超商便利商店7-11小7全家公益愛的行動咖啡車CITY CAFE

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面