一起喝咖啡做公益！小7「愛的行動咖啡車」全台巡迴開跑

▲愛的行動咖啡車CITY CAFE精品咖啡杯搭配獨家立體造型貼紙設計。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

為讓更多人關注公益議題，小7今年首次與CITY CAFE跨界規劃「愛的行動咖啡車」，並將展開一個月的全台巡迴，期望透過一杯有溫度的精品咖啡，喚醒民眾的愛心行動力。

小7「把愛找回來」公益平台邁入第31年，而今年則以全新設計的「OPEN！LOVE」為品牌概念。其中還首次以跨界的創新做法，打造全新「愛的行動咖啡車」，並設計三款公益活動專屬立體造型貼紙，以及大型創意募款箱等。

「愛的行動咖啡車」自9月10日起至10月12日期間，將於全台舉辦6場愛心咖啡募款活動，陸續巡迴台北、台中、高雄、屏東、花蓮等縣市的人氣觀光景點。民眾可依據自己的能力投入零錢，即可品嚐到一杯精品咖啡。另活動現場追蹤官方IG，還送限量小點。

小7指出，把愛找回來公益募款自1988年成立至今，以提供便利、創新的公益平台為服務核心，並陸續推出鋼琴募款箱、DJ募款箱、愛的拍手牆、為愛出力機等趣味、創新的零錢捐消費體驗。累計至今與上百個公益團體合作，募款金額超過40億元新台幣。

至於全家則支持快樂學習協會設立孩子的秘密基地。從2015年展開至今，募款總金額超過8500萬元，今年將持續集結大眾的愛心，達成5年「1331」愛心目標，也就是成立100家孩子的秘密基地課輔班、幫助近3千位孩子、提供超過300萬份餐食及募款總金額衝破一億元。

全家表示，有感於社群公益時代來臨，今年首度邀請網紅阿翰現身公益，以「全家小孩有夠多」為題，並化身其經典角色「宮森先生」，以詼諧逗趣方式介紹孩子的秘密基地，及不離不棄陪伴孩子的所有志工老師，影片上線5天破百萬瀏覽人數，並有超過600則留言，期望能吸引更多民眾關注。