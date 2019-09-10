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「韓垮了，吳必跟著謝幕」！藍營「韓皮郭骨」保身之道：不激怒韓粉也不貼韓

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▲對於黑韓言論，韓國瑜在首場造勢大會上高喊「他奶奶的」，直言「放馬過來，恁北等你」。

圖文／鏡週刊

國民黨總統提名人高雄市長韓國瑜聲勢未有起色，另一方面，以鴻海集團創辦人郭台銘為首，加上前立法院長王金平及台北市長柯文哲組成的第三勢力聯盟，參選態勢底定，讓藍營立委候選人陷入要挺郭或挺韓的兩難。

知情人士透露，國民黨近日委託世新大學做出一份滾動式民調，在韓國瑜的支持者中，藍營屬性選民一直維持在8成以上，黨內評估，除了非韓不投的鋼鐵韓粉，郭台銘參選後能帶走多少藍營支持者，亦即所謂的知識藍有多少？仍有待觀察，但韓只要穩住跟總統蔡英文對決的位置，不掉到三腳督的第3名，就會成為稱職母雞。

不過，藍營人士對韓是否能扮演好母雞的角色，卻仍有所遲疑。一位藍營人士指出，新北市長侯友宜以市政優先，未出席挺韓造勢活動，其實包括選情相對穩定的藍營立委候選人，對韓目前也都是持保持一定距離。一位北部藍委即表示，8日的造勢晚會，許多人的共識是一定要到場現身，「但晚會排排站的大集合，就留給其它人去搶位子了」，他直言，韓的核心團隊深藍化的問題依舊，本土派明哲保身之道，就是不激怒韓粉，但也不會貼韓。

對於黑韓言論，韓國瑜在首場造勢大會上高喊「他奶奶的」，直言「放馬過來，恁北等你」。

對於立委候選人是否挺韓仍維持觀望的現象，藍營黨務主管強調，距離選舉還有4個多月，未來只要郭台銘一參選開始連署，黨中央一定會堅壁清野祭出黨紀；至於在挺郭及挺韓之間心存游移的立委候選人，黨中央也會要求以懸掛共同看板明確表態，立委候選人不可能有任何模糊的空間。

近日，黨主席吳敦義也下令黨務系統全面挺韓。據指出，為了明年大選，吳有意規劃赴美訪問僑界，一方面尋求海外僑胞支持，另一方面也希望替黨籌得選舉經費及相關資源，目前美國華府智庫「台美研究中心」已收到吳將訪美的訊息，至於出訪時間則仍在考慮，因此尚未向總統府提出申請。

「吳敦義已別無選擇，韓垮了，吳也勢必跟著從政壇謝幕，吳韓成為命運共同體，勢必要求藍委候選人統統表態。」藍營人士透露，沒有退路的吳敦義，在黨內總統初選過後，已決心扮演抬轎者角色，全力輔選韓國瑜並拚國會席次過半，待選後再另謀出路。


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