時速88km自駕！特斯拉駕駛、乘客全睡死　男狂按喇叭錄下驚恐畫面

記者丁維瑀/綜合報導

美國電動汽車公司特斯拉擁有「自動輔助駕駛」技術,然而,麻薩諸塞州男子蘭德爾(Dakota Randall)卻因此嚇壞了,他8日下午在高速公路開車,看見一名特斯拉駕駛在路上睡翻,旁邊的乘客也呼呼大睡。蘭德爾當時雖然按喇叭試圖驚醒對方,不過完全沒用,他只好加速離開現場,並把影片上傳至推特。

▲一路熟睡的特斯拉駕駛與乘客。(圖/翻攝自推特/Dakota Randall)



《國家廣播公司》(NBC)報導,蘭德爾當時在90號州際公路(Interstate 90)開車,他注意到靠近牛頓市(Newton)的出口有輛特斯拉,沒想到車上的駕駛與乘客都睡翻。起初他還以為自己眼花,反覆確認好幾遍,「我心想這不可能是真的!」

這名特斯拉駕駛低著頭睡覺,雙手沒有擺在方向盤上,旁邊的乘客也靠在椅背進入香甜美夢。蘭德爾說明,對方的車速看似約在時速88到96公里之間,這個莽撞的舉動讓他目瞪口呆,但就算按喇叭也沒用。

▲2人根本睡翻了。(圖/翻攝自推特/Dakota Randall)

蘭德爾回憶,他開在這輛特斯拉旁邊大約45秒到1分鐘,隨後加速,拋下呼呼大睡的駕駛。他也在推特上傳影片並寫道,有人真的在高路公路睡著;對此,網友紛紛留言「太扯了吧」、「下次可以先打緊急電話而不是拍影片」,也有人懷疑影片的真實性,並猜想駕駛是為了博取注意而裝睡。

目前還不清楚這位駕駛與乘客到底睡了多久。蘭德爾表示,比起看見粗心的司機,這種情況的不確定性讓人感到更害怕,他對自動輔助駕駛技術也有了不同看法。

據了解,蘭德爾拍攝影片後沒有聯繫警方。當地警方表示已從媒體得知此事,但沒有任何人詢問他們,也沒人發送相關影片。

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).



Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn