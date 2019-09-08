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不用到國外觀賞　2019桃園地景藝術節19組國內外團隊精彩表演

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▲桃園地景藝術節有19組國內外團隊精彩表演。（圖／市府提供）

▲桃園地景藝術節有19組國內外團隊精彩表演。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019桃園地景藝術節」於八德區大湳森林公園展開，7、8兩天首週末吸引許多民眾前往參觀。市府文化局指出，迄9月22日舉辦的地景藝術節，邀集法國Remue-Me’nage馬戲團《麋鹿森林》等3團國外著名表演團隊，以及16團國內優質表演團隊，展現新馬戲、音樂、舞蹈及戲劇等豐富表演，歡迎大家攜伴或親子共遊，到地景藝術節看表演、品藝術。▲桃園地景藝術節有19組國內外團隊精彩表演。（圖／市府提供）

▲▼市長鄭文燦歡迎大家攜伴或親子共遊，到地景藝術節看表演、品藝術。（圖／市府提供）
▲桃園地景藝術節有19組國內外團隊精彩表演。（圖／市府提供）

文化局表示，2019桃園地景藝術節舉辦主展場，位於八德區大湳森林公園，昔日為大湳營區，而大湳營區前身為龍騰營區，1987年解嚴後由內政部警政署保一總隊接管；保一總隊於2017年撤出大湳營區後，原計劃委託工務局將地上物房舍拆除、喬木移植，素地歸還財政部國有財產署及地主。▲桃園地景藝術節有19組國內外團隊精彩表演。（圖／市府提供）

▲法國Remue-Me’nage馬戲團《麋鹿森林》精彩表演。（圖／市府提供）

但市府接管過程中，發現營區長年封閉的環境，已造就園區豐富的生態，市府進行第一階段生態調查及應用計畫，經初步調查發現營區內有黃鸝鳥、蝙蝠、松鼠、貓頭鷹和各式動物、昆蟲和植物等生態資源，為此市府採取保留原有生態紋理方式發展大湳森林公園。▲桃園地景藝術節有19組國內外團隊精彩表演。（圖／市府提供）

▲法國Remue-Me’nage馬戲團《麋鹿森林》精彩表演。（圖／市府提供）

目前大湳森林公園第一期已完工，待今年地景藝術節結束後，將接續以約2年半時間、3億5,000萬元經費，推動第二、第三期工程，設置玩具圖書館、市民活動中心、日照中心等設施，並規劃以黃鸝鳥作為大湳森林公園的吉祥鳥，研議舉辦包括繪畫創作及裝置藝術的雙年展，讓大湳森林公園成為兼具運動休閒及文化展覽的優質場所。

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