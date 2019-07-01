「不給X賣什麼車！」美腿女店長遭癡漢騷擾　報案結果好無奈

▲中古車行女店長小魚遭變態傳訊騷擾。（圖／當事人提供）

記者孫于珊／桃園報導

桃園市八德區一名30歲未婚、身高165公分擁有一雙修長美腿的中古車行女店長小魚，為了方便客戶聯繫，將她個人手機、LINE等聯絡資訊公開在FB粉專上，不料竟成變態騷擾途徑！有陌生男子向她傳裸露圖片、說噁心的話，連同業也遇到相同事情，小魚因此報警處理。



小魚表示，她經營中古車行一年，有設立粉專，也將相關聯絡資訊公布在專頁上，以增加客源及方便客戶聯繫。但日前一名無聊男子加她的LINE後，先假借有買車需求，詢問車款等資訊，後來6月19日就傳2張女子露點照給她，還對小魚說「妳的大胸部、大腿都好漂亮好性感，腳底板也好看好香」，甚至還說「妳很適合當脫衣舞孃，全身脫光光」等語，令小魚只能無奈回說：「你有事嗎？」

▲小魚6/19遭變態騷擾的內容。（圖／當事人提供）

其實在這一年左右，小魚稱已有3名陌生男子傳訊息騷擾她。如1月6日時，有噁男說「和妳買車可以一起做愛嗎？」還留下自己的手機號碼，但小魚敬業的婉拒回應：「我只服務車子喔，不好意思，你可以找尋我們家其他業務服務喔！」但噁男仍繼續說「我只要和妳做愛」等語，甚至直說「不給X賣什麼車」，令小魚不堪其擾，到警局報案。不過，警方卻以因是用LINE傳訊息，沒有對方電話等個資，所以難以追查無法受理。

▲小魚1/6遭變態騷擾的內容：「不給X賣什麼車」。（圖／當事人提供）

小魚感慨表示，她後來得知同行女性也有遇到一樣的人、傳一樣的內容，最近自己也常在半夜接到無號碼電話，只是希望警力或是政府能關注女性被騷擾的事情，因為真的不堪其擾！

▼中古車行女店長小魚。（圖／當事人提供，下同）

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