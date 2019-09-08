iPhone 11再爆新規格！UWB改善室內導航　蘋果Logo配合無線充電改至正中央

▲ 2019蘋果秋季新品發表會確定於美國時間9/10舉行。（圖／Apple提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

蘋果即將於台灣時間9月11日凌晨舉行秋季新品發表會，對於新款iPhone的傳聞仍是不斷，知名蘋果分析師郭明錤分享了今年iPhone如何利用超寬帶無線電技術（UWB）與新一代iBeacons改善室內導航。此外，據彭博社報導，iPhone 11被預測能夠支援反向無線充電，為了告訴用戶反向無線充電的位置，背部的蘋果Logo將改為居中設計。

據外媒9to5mac報導，在郭明錤本月6日發表的報告中，釋出了更多關於今年iPhone預測，其中一項便是UWB，郭明錤此前曾預測UWB將隨iPhone 11系列一起推出，他表示，利用短程無線電技術的新iBeacons可以改善設備上的室內導航。他認為新的「UWB標籤」和基於藍牙的iBeacons一起運作，將為室內地圖提供創新的用戶體驗。

另一方面，彭博表示，新iPhone將加入反向充電功能，可以為AirPods無線耳機或Apple Watch手表充電，移至中心的Logo可以清楚地告訴用戶無線充電位置，只要將產品放到Logo處就好了。

蘋果將於9月10日（台灣時間11日凌晨1點）在其美國總部的賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater）舉辦秋季新品發布會，外界普遍預計蘋果公司將在那時推出新款iPhone和Apple Watch。而究竟產品是否真如外界所說，也將於當日揭曉。