蘋果發表會首度在YouTube直播　爆料者：今年藏有「One more thing」驚喜

▲過去蘋果創辦人賈伯斯在蘋果發表會期間常使用「One more thing…」這句話，往往都將推出令人感到意外的壓軸產品。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／綜合外電報導

蘋果秋季發表會將在台灣時間11日凌晨1點登場，讓果粉迫不及待想見新款iPhone廬山真面目，勢必又將帶起一波話題，今年除了可以透過官方觀看發表會現場外，蘋果更是首度在YouTube上預告下周舉行的發表會直播。

蘋果發表會向來只在自家官網上直播，讓果粉一飽眼福，繼去年首次在Twitter轉播發表會後，今年再度打破慣例，首度在YouTube上直播，儘管這不是第一次在官網外進行發表會的直播，不過依然引起外界高度關注。

此外，爆料者CoinX在推特上以蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的名言「but there’s one more thing」暗示，發布會將暗藏一個彩蛋，外界預期可能會有神秘的新產品出現，正確答案仍待蘋果下周發表會上公布。

在蘋果秋季發表會前夕，對於這次可能出現的新品，早就已經謠言滿天飛，外界普遍預期iPhone 11的外觀可能有大變動，除了三鏡頭設計的話題不斷外，就連新機的顏色也是果粉關注的焦點之一，原先就有白、黑、金共三色，外傳也會新增「綠色」的選項供消費者選擇，不過新機的規格、顏色仍以發表會上揭露為主。