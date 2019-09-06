MacBook Pro買到現省11400元　隨時回價趕快搶！

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東森購物網推出限時4天「Apple days」（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網於9/5～9/8推出了限時4天的「Apple days」。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果秋季新品發表會即將登場，果粉坐等新款iPhone亮相，勢必又將帶起一波話題，趁著這股持續升溫的蘋果熱潮，東森購物網推出了限時4天的「Apple days」，主推MacBook Pro 13.3吋筆電、iPhone XR 128G等，購買指定商品現省超過萬元，買下來很划算。

東森購物網近期主打「Apple days」，9/5～9/8期間，購買iPhone、iPad、Mac或週邊配件可享限時折扣價，例如去年發表的iPhone XR 128G原價28,990元，平台下殺4,000，刷台新卡單筆分期滿20,000送2,000，再加上Lineshop回饋1%，換算下來最高現省6,249元，等同入手只需22,741元。

對於想換新筆電的人，推薦趁此檔期入手MacBook Pro 256G，原價57,900元，但平台祭出折扣再下殺7,400，刷聯邦卡單筆分期滿35,000送3,500，以及Lineshop回饋1%，荷包現省11,400元，等於用46,500元就能買到。另外，Airpods Lighting插電版本最高省848，無線充電版省1,754，都是值得鎖定下手的目標。

除了Apple days，東森購物歡慶20週年，特別推出5重全面感恩回饋獨家優惠，9/1～12/31凡於東森購物電視、型錄、MOD商品消費，立即回饋最高20%東森幣，單品消費最多送1,000枚東森幣；9/6～10/3凡於東森購物全通路消費賺取東森幣，可參加「小額奪寶-初秋美人節」活動，每注只要20枚，將有機會把東森自然美萬元課程或產品帶回家；9/5～9/30期間內只要消費者捐1枚東森幣，東森購物就捐1元現金予老人安養中心；9/1～9/30凡首次至東森購物消費，包含電視、MOD，單筆購物消費金額滿990元，即加贈東森幣990元；9/1～9/30，當月新會員於東森購物電視通路消費滿3件，即加碼贈自然美 膠原緊緻美顏飲乙組。

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