全球10大熱銷手機排名大洗牌　iPhone XR狂賣2,690萬支奪冠

▲蘋果去年推出的iPhone XR頗受歡迎，成為2019上半年全球最暢銷的智慧型手機。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／綜合外電報導

根據市場研究公司IHS Markit數據顯示，智慧型手機近年來價格不斷攀高，甚至漲破1,000美元（約新台幣3.1萬元），不過蘋果去年推出價格相對親民的iPhone XR，取得市場不錯反應，單是今年前6月總出貨量達2,690萬支，成為上半年全球最暢銷的智慧型手機。

蘋果2018年推出的iPhone XR售價為749美元（約新台幣2.3萬元），是蘋果發表的手機中價格最為便宜的機型。根據IHS Markit數據顯示，蘋果在第一季度和第二季度分別出貨1,360萬支、1,330萬支iPhone XR，今年上半年總出貨量一舉攀到2,690萬支。

緊追在後的是三星Galaxy A10，今年上半年出貨量達1,340萬支，而三星Galaxy A50以出貨量1,200萬支，排名第三，其餘第四、第五名則為蘋果iPhone 8、小米Redmi 6A，出貨量分別是1,030萬支及1,000萬支。

其餘第六至十名依序為小米Redmi Note 7、三星Galaxy J2 Core、Oppo A5、蘋果iPhone Xs Max、三星Galaxy A30。

IHS研究和分析總監Jusy Hong表示，與Android手機製造商相比，蘋果手機的型號相對較少，這也是為什麼蘋果每款iPhone會比Android手機出貨量還要高的原因之一。