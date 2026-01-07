跟著逃！　馬杜洛垮台「哥倫比亞游擊隊」急越境返國

▲哥倫比亞士兵4日出現在邊境城市庫庫塔（Cucuta）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，原本藏匿在委國境內的哥倫比亞游擊隊指揮官們正在倉皇逃竄，紛紛試圖越過邊境、返回母國。

一名哥倫比亞軍方消息人士6日向《法新社》匿名透露，他接獲情報指出，華府周末發動軍事行動之後，游擊隊領袖們紛紛企圖穿越邊境逃回哥倫比亞。

哥倫比亞長期懷疑「全國解放軍」（ELN）等強大游擊隊，以及已解散的「哥倫比亞革命軍」（FARC）殘餘派系領袖，一直匿藏在委內瑞拉境內。這些武裝分子勢力龐大，長期控制邊境的古柯鹼走私路線。

專家指出，ELN在委內瑞拉設有後勤基地，過去受到馬杜洛政府默許，但馬杜洛本人強烈否認。

哥倫比亞國防部指出，馬杜洛下台後，邊境地區出現的游擊隊領袖對該國構成安全威脅。事實上，馬杜洛被美軍逮捕之際，哥倫比亞政府就已發布可能發生攻擊的警告，調派數千名軍力，加強防衛長達2200多公里的邊境。

《法新社》記者6日也在哥倫比亞北桑坦德省（Norte de Santander）邊境城市庫庫塔（Cucuta）看見士兵蹤影。