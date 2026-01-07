　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

跟著逃！　馬杜洛垮台「哥倫比亞游擊隊」急越境返國

▲▼哥倫比亞士兵，出現在北桑坦德省（Norte de Santander）的邊境城市庫庫塔（Cucuta）的。（圖／達志影像／美聯社）

▲哥倫比亞士兵4日出現在邊境城市庫庫塔（Cucuta）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，原本藏匿在委國境內的哥倫比亞游擊隊指揮官們正在倉皇逃竄，紛紛試圖越過邊境、返回母國。

一名哥倫比亞軍方消息人士6日向《法新社》匿名透露，他接獲情報指出，華府周末發動軍事行動之後，游擊隊領袖們紛紛企圖穿越邊境逃回哥倫比亞。

哥倫比亞長期懷疑「全國解放軍」（ELN）等強大游擊隊，以及已解散的「哥倫比亞革命軍」（FARC）殘餘派系領袖，一直匿藏在委內瑞拉境內。這些武裝分子勢力龐大，長期控制邊境的古柯鹼走私路線。

專家指出，ELN在委內瑞拉設有後勤基地，過去受到馬杜洛政府默許，但馬杜洛本人強烈否認。

哥倫比亞國防部指出，馬杜洛下台後，邊境地區出現的游擊隊領袖對該國構成安全威脅。事實上，馬杜洛被美軍逮捕之際，哥倫比亞政府就已發布可能發生攻擊的警告，調派數千名軍力，加強防衛長達2200多公里的邊境。

《法新社》記者6日也在哥倫比亞北桑坦德省（Norte de Santander）邊境城市庫庫塔（Cucuta）看見士兵蹤影。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1個人吃鍋錯了嗎？韓女「願付2人份」仍遭趕　老闆冷回：下次再來

李在鎔掃100隻Labubu？傳聞登熱搜、股價飆　三星急澄清

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

跟著逃！　馬杜洛垮台「哥倫比亞游擊隊」急越境返國

人肉沙包！日本高中惡霸「廁所飛踢同學」9秒霸凌片曝　引眾怒

失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」　銀行櫃員、計程車司機上榜

才爆把乘客「鎖行李艙」！日本巴士又出包　艙門大開急駛1km才知

新婚1月出車禍！　新娘爬出殘骸「下秒遭大貨車撞死」

無人機9成中國進口！日本砸139億拚國產化　目標2030年要8萬台

最新角力！美軍緊追「被制裁油輪」　俄也派軍艦護送

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

1個人吃鍋錯了嗎？韓女「願付2人份」仍遭趕　老闆冷回：下次再來

李在鎔掃100隻Labubu？傳聞登熱搜、股價飆　三星急澄清

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

跟著逃！　馬杜洛垮台「哥倫比亞游擊隊」急越境返國

人肉沙包！日本高中惡霸「廁所飛踢同學」9秒霸凌片曝　引眾怒

失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」　銀行櫃員、計程車司機上榜

才爆把乘客「鎖行李艙」！日本巴士又出包　艙門大開急駛1km才知

新婚1月出車禍！　新娘爬出殘骸「下秒遭大貨車撞死」

無人機9成中國進口！日本砸139億拚國產化　目標2030年要8萬台

最新角力！美軍緊追「被制裁油輪」　俄也派軍艦護送

偶像劇女王回歸！ 賴雅妍長髮正翻「致敬楊丞琳水母頭」　拉邵雨薇當閨蜜

劉世芳被列「台獨頑固分子」　陸委會：將採「必要作為」捍衛主權

趙露思「蘋果養顏水」食譜曝光！中醫師提醒火氣大、冒痘痘要注意

住新竹老爺贈「台版濟州島」採橘門票、含早餐　順遊風糖湖畔

睡前先搖晃被子！台電教3招「快速暖被」不靠電　不用開暖氣了

桃園行政執行署拍賣會　民眾搶標廂型車！拍定123萬挹注國庫

專訪／35歲郭書瑤單身7年認「想領養小孩」進度曝光　親揭家人反應

撐過半年生死關　加護病房裡的生日願望：我要健康出院

1個人吃鍋錯了嗎？韓女「願付2人份」仍遭趕　老闆冷回：下次再來

台灣人打醫美僅次於韓國！尤其最愛雷射、煥膚類療程

【中國不讓他進】日本參議員石平抵台　高呼：台灣是獨立國家！

國際熱門新聞

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

李在明試辦中國免簽　2團客元旦入境秒失聯

機師薪資單曝光！收入驚人

嬰兒奶粉疑遭毒素汙染！雀巢宣布回收部分產品

川普：委內瑞拉將向美國移交3000-5000萬桶石油

直播沒戴頭巾　父揪2兒「榮譽處決」女兒

中國禁出口軍民兩用物　日外務省要求撤回

道瓊突破49000點大關　台積電ADR漲1.62％

110報案「救我」成遺言！日女遭男友砍殺

被AI淘汰！2030年「7種職業恐消失」

白宮貼一照片喊「FAFO」嗆爆馬杜洛

川普：委內瑞拉將上繳「5000萬桶石油」

177年撒隆巴斯藥廠傳私有化

即／菲律賓近海規模6.4強震　暫無海嘯警報

更多熱門

相關新聞

馬杜洛下個輪到他！　美警告：不配合恐丟命

馬杜洛下個輪到他！　美警告：不配合恐丟命

美軍3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，《路透》據3名知情人士透露，川普政府已警告委國強硬派內政部長卡貝洛（Diosdado Cabello），除非他協助代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）滿足美方要求及維持秩序，否則他將成為美國頭號目標。

單一保險公司哥倫比亞曝險逾629億　金管會：是南山人壽

單一保險公司哥倫比亞曝險逾629億　金管會：是南山人壽

BBC點出北京最大疑慮　但還有1王牌

BBC點出北京最大疑慮　但還有1王牌

控馬杜洛抄襲招牌舞步　川普：老婆也討厭

控馬杜洛抄襲招牌舞步　川普：老婆也討厭

美軍活捉馬杜洛！美軍事專家：中共難複製

美軍活捉馬杜洛！美軍事專家：中共難複製

關鍵字：

哥倫比亞游擊隊馬杜洛邊境

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面