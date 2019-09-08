懷孕12周出血！妙齡女嘔吐+腹部腫脹　檢查肚裡竟藏「一串葡萄」　

▲格蕾絲在青少年癌症基金會接受治療跟照顧後，現在為該基金會募款，希望能幫助更多人。（圖／翻攝自justgiving）

記者黃心瑀／綜合報導

英國一名23歲女子格蕾絲（Grace Baker-Padden）先前不斷反胃嘔吐，再加上肚子也有明顯變的腫脹，再加上驗尿也呈現陽性，總認為已經懷孕；但在懷孕到第8之後，她突然開始出現出血的狀況，在擔心自己會流產的情況下，她連忙到醫院就診，不過檢查後卻驚覺，她肚子裡面根本沒有嬰兒，而是一串長得像葡萄一樣的惡性腫瘤！

根據外媒報導，格蕾絲跟老公喬伊（Joe Cowling）一直都有做避孕措施，所以一開始還特別做了5項驗孕測試，皆得到陽性的結果，讓兩人十分的驚訝，但仍然十分開心，並做了許多準備要來迎接這個小生命。

隨時懷孕周數增加，格蕾絲開始會孕吐，肚子也漸漸隆起，這讓她更加確信自己的肚子裡正孕育著一個嬰兒，但事情卻在第8周和第10周時出現了轉折，因為她竟然出現流血的狀況，於是她在第12周時緊急到醫院就診，深怕會失去這個小孩。

格蕾絲和喬伊在2018年2月到一間大學醫院進行掃描，但卻發現事情似乎沒有他們想的那麼簡單，因為格蕾絲的肚子裡面沒有任何嬰兒的形狀，取而代之的是一串像葡萄的東西，上網搜尋後發現，這竟是一種癌症的前兆。

最後，格蕾絲肚裡的腫瘤被證實是一種葡萄胎懷孕，是胎盤的絨毛細胞病變所引起的腫瘤，特徵為滋養層細胞 ( trophoblast cell ) 的異常增生；它會使母體的激素飆升，導致身體產生模仿懷孕的症狀，通常600人當中會有一例病例，其中有百分一的機率為癌症。

報導中指出，儘管對沒有小孩一事感到沮喪，但格蕾絲仍在兩天後將體內的腫塊取出，並檢測出這是一塊惡性腫瘤，更花了6個月的時間注射藥物，以控制體內的賀爾蒙，一直到今年一月都還在治療當中。