最新角力！美軍緊追「被制裁油輪」　俄也派軍艦護送

▲一艘俄羅斯守護級護衛艦。（示意圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

美國川普總統12月宣布，對進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「封鎖」，如今美軍也正在追蹤其中一艘油輪「瑪麗內拉號」（Marinera）。不過，如今俄羅斯也跟著派遣海軍艦艇護送該船，並呼籲西方國家遵守自由航行原則。

儘管「瑪麗內拉號」目前是空船狀態，但過去曾運輸委內瑞拉原油。根據AIS追蹤系統顯示，該油輪目前正在跨越大西洋，6日出現在蘇格蘭與冰島之間，由於地處偏遠加上天候惡劣，使得登船作業面臨困難。

這艘油輪原名「貝拉1號」（Bella 1），被指控違反美國制裁令並運輸伊朗石油。美國海岸警衛隊上月曾試圖在加勒比海登船檢查，但該船隨即大幅改變航向，更名為「瑪麗內拉號」，船籍也從圭亞那（Guyana）改為俄羅斯。

美國南方司令部6日表示，「我們隨時準備支持政府機構夥伴，對抗通過此區域的受制裁船隻和行為者。」2名美國官員透露，美軍計畫登上該船，而華府傾向扣押、而非擊沉該船。

俄羅斯表示，該國正在「關切監控」該船情況。外交部宣稱，掛著俄羅斯國旗的「瑪麗內拉號」在北大西洋國際水域航行，完全遵守國際海事法規範，「出於我們並不清楚的原因，儘管俄羅斯船艦處於和平狀態，卻被美國及北約軍方給予越來越多、明顯不成比例的關注」，呼籲宣稱努力維護航行自由的西方國家遵守原則。