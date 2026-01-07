新婚1月出車禍！　新娘爬出殘骸「下秒遭大貨車撞死」

▲巴西一對新婚夫妻發生死亡車禍。（圖／翻攝聯邦公路警察）



記者吳美依／綜合報導

巴西一對新婚夫妻在高速公路發生車禍，儘管雙雙成功爬出翻覆車輛，卻又在數秒內被一輛大貨車撞上。24歲妻子薩瑪拉（Samara Prado Martins）當場喪命，她的丈夫蒂亞戈（Thiago）則重傷搶救中。

《鏡報》報導，去年12月29日，這場心碎意外發生在「BR-376」高速公路，位於巴拉那州（Parana）蓬塔格羅薩市（Ponta Grossa）的路段。

Polícia investiga acidente em que carro capotou e casal foi atropelado após sair do veículo no PR; jovem morreu e marido dela está internado #g1pr #g1 https://t.co/0tRa3p9VZd — g1 Paraná (@g1parana) January 2, 2026

當地警方表示，這對夫妻僅結婚1個月，當時正從海邊返家途中，卻在路肩附近翻車，兩人不久後順利逃生。沒想到，後方大貨車剎車不及而撞上，車輛最終衝入田野中。

薩瑪拉的父母與兄嫂乘坐另一輛車，發現事故後立刻折返，卻仍來不及救援。儘管肇事貨車司機並未受傷，薩瑪拉卻立即死亡，丈夫蒂亞戈則被緊急空運就醫，目前仍在加護病房內搏命。

薩瑪拉目前已在家屬安排下，運回家鄉安葬。至於警方則仍在調查最初的翻車原因。