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她遭繼父性侵7年「12歲就懷孕」！鬼媽罵女兒騙子...抓去墮胎3次

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▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒。（圖／123RF）

▲英國女從10歲開始慘遭性侵7年。（圖／示意圖非當事人／123RF）

記者錢玉紘／綜合報導

英國28歲的女子格蕾（Rochelle Gray）曝光自己悲慘的童年，她從10歲開始就遭到繼父性侵，長達7年，期間甚至懷孕3次，但母親竟罵她是騙子，並且帶她墮胎了3次，試圖湮滅證據。將近20年後，這兩人終於被逮捕並起訴，繼父因強制性交等多項背叛20年刑期，媽媽則是被判5年。

英國《太陽報》報導，格蕾回憶，她的母親瑪莉（Mary Andrews）跟男友阿諾科（Anokye Andrews）從2000年開始跟約會，5個月後準備結婚，當時她才10歲，阿諾科像對待公主一般寵愛她。但是就在婚禮前一周，阿諾科在兩人一起看電視時伸出狼爪，並加以性虐待。

之後，格蕾的惡夢就開始了，婚禮結束後不久，阿諾科全裸衝到她房間並性侵她，「我當下全身僵硬地躺著，很想要大聲求救，但是我實在是太害怕了」。之後，阿諾科一周大約會性侵她4次，也讓她在年僅12歲時就懷孕。由於太害怕了，她說謊告訴媽媽是學校裡的一個男同學做的，於是媽媽載她去墮胎。

▲▼懷孕,孕婦。（圖／取自pxhere圖庫）

▲格蕾遭性侵懷孕3次，都被媽媽抓去墮胎。（圖／取自pxhere圖庫）

但是這並未阻止阿諾科繼續性侵格蕾，14歲那年再度懷孕，這次她對媽媽說是阿諾科造成的，而且已經被性侵長達4年，沒想到瑪莉竟然自己的女兒是「騙子」，只不過是在「求關注」而已，讓心靈已經受創的格蕾崩潰大哭，並再度被帶去診所墮胎，「我媽要我說謊，說孩子是我男友的，我感到噁心至極，她一直都知道我被性侵，但是根本不在乎」。

在第三次被帶去墮胎之後，17歲的格蕾終於搬出去住，並且終於在近期說出這件事，勇敢地向警方報案。今年4月，阿諾科被依多項攻擊與性侵罪名起訴，被判刑20年，瑪莉則因虐待兒童等罪名，判刑5年。

現在，28歲的格蕾已經有4個小孩，並在家當全職媽媽，她提到，聽到這兩個人都被關進監獄裡，她才終於覺得安全了，不過永遠都不會忘記自己的童年被可惡的繼父毀了，也無法理解為什麼媽媽親手把她送給一個禽獸，「我希望其他倖存者也知道，他們都有資格獲得正義」。

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