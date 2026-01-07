1個人吃鍋錯了嗎？韓女「願付2人份」仍遭趕　老闆冷回：下次再來

▲ 韓國一間火鍋店因拒絕單人用餐，引發外界關注與討論。（示意圖／Pixabay）

南韓一名50多歲女性日前分享自己在用餐時遇到的尷尬經歷，因為想在火鍋店獨自享用餐點，儘管願意支付兩人份價格，卻仍遭店家拒絕，最終只能無奈離開。此事曝光後在當地引發廣泛討論，不少人對餐廳的做法表示不解，質疑是否過度排斥「一人食文化」。

根據JTBC新聞節目《事件現場》於12月26日報導，該名女子A女士為未婚、個性內向的上班族，長年在菲首都城市生活。她表示，每逢週末都會以尋找特色美食作為生活樂趣之一，即使是一個人，也常點雙人份餐點自行享用。

日前她聽聞鄰近地區新開了一間口碑極佳的涮涮鍋（샤브샤브）餐廳，便獨自前往用餐。不料抵達後卻被店員告知「不接受單人用餐」，即使她表示願意付兩人份費用，仍遭店家婉拒，並被勸說「下次再來」。

A女士事後無奈表示：「當下太錯愕，說不出話來，只能像是被趕出去一樣走出店門。怎麼想都覺得難以接受，付了錢為什麼不能吃？一個人吃飯又不是罪。」

對此，韓國開放網路大學諮商心理學系教授朴尚熙指出，現代社會中約三至四成家庭屬於單人戶，「獨自用餐早已成為趨勢，餐廳若拒絕單人用餐實在難以理解。若顧客願意付兩人份費用，對店家來說根本無損失。」

評論員崔永鎮則認為，也許店家是出於觀感考量，避免其他顧客看到單人用餐後產生疑問，「若太多顧客質疑為何其他人可以一人用餐，可能對店內氣氛造成影響，這或許是店家為避免爭議所做的選擇。」

本起事件也引發韓國網友熱烈討論，支持者認為餐廳應順應時代、尊重個別用餐需求；也有人指出部分店家座位配置或成本考量，的確可能對單人顧客有所限制。不過整體輿論普遍對拒絕「一人付雙人費」的行為感到不解，呼籲商家應更彈性看待現代用餐方式。

