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7675萬換永久居留！英鎊重貶「黃金簽證」大受歡迎　申請人5成來自中國

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▲▼ 英國倫敦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 脫歐問題使英鎊貶值。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《南華早報》4日援引移民律師及房地產投資公司說法報導，在香港政治動蕩日益加劇之際，富有的香港人將大筆資金投入英國的「黃金簽證」（golden visas），以確保自己和家人有一條安全的退路。英鎊受到脫歐衝擊而貶值，使得200萬英鎊（約新台幣7675萬元）的簽證費用變得便宜，導致來自香港及中國的申請激增。

2019年第二季，開放投資移民及企業家移民申請的英國一級簽證（Tier 1）申請人中，香港人就佔了10%，是第一季的2倍。11月第三季統計數字出爐時，此一數字可能還會上升。另一方面，中國大陸依然是英國一級簽證申請人中的最大群體，佔整體的45%。

根據英國規定，外國投資者只要投資英國公司200萬英鎊，就能為自己和家屬取得黃金簽證。該簽證允許外國人在英國停留3年又4個月，且可選擇再延長2年，此後也可以繼續留在英國，並在1年後取得永久居留權，申請英國護照。

居外網主席齊米爾（Georg Chmiel）指出，「香港華人正以前所未有的速度搶購黃金簽證」，代表英國將在今年年底前擊敗葡萄牙，成為歐盟黃金簽證申請人最多的國家，為英國經濟帶來高達10億（約新台幣384億元）收入。

倫敦金融公司Shard Capital客戶關係經理萊法（Rafael Steinmetz Leffa）表示，英鎊貶值使黃金簽證對富有的外國人來說越來越有吸引力。他說明，香港不穩定的情勢當然是其中一項因素，但英鎊貶值帶來的影響更甚，因為這讓許多從以前就有這項念頭的人果斷抓住機會。

根據居外網，2019年截至目前為止，共有255名申請人及其381名家屬獲得英國的黃金簽證，已經超過2018年一整年的400人。今年目前共有13名香港人獲得該簽證，包括主要申請人及其家屬，較第一季的7人有所提升。投資諮詢公司指出，預計還有數百香港人將申請黃金簽證，因此數字還會上升。

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