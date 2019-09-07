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英國教育者「性虐日記曝光」　19項罪名全認罪…最小受害者僅13歲

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記者林瑩真／綜合外電報導

英國艾塞克斯郡（Essex）一名教育者疑性侵、性虐待校園中的學生，並記錄下自己施暴的過程。如今日記曝光，被外界稱為「最糟糕的戀童癖患者之一」。

綜合外媒報導，54歲的凱文賽塔（Kevin Saitta）被指控性虐待、性侵學生，他的日記中寫下他長年性侵學生的攻擊行為，包括性虐待及性侵，並要求受害者幫他口交。

報導指出，凱文賽塔一共犯下19項罪名，其中包含性侵一名13歲以下的兒童，警方更查獲1177張圖片及大量影片。目前凱文賽塔已經對所有指控認罪，接下來將面對法庭審判的刑期。

法官克里斯（Christopher Morgan）表示，凱文賽塔自始至終都知道自己在做什麼，「這是一起系統性的、嚴重的性虐待案件」，隨著刑期不斷往上加，凱文賽塔將被列入終身性犯罪者的名單，若出獄還要有8年的追蹤期。

當地警方則說，不排除有更多受害者尚未出面，但要讚揚那些願意挺身而出的受害者，「我們很高興能將凱文賽塔繩之以法」，之後也會幫助受害者接受照顧，「我們會盡我們所能，確保每個人都能得到正義」。

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