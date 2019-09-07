不甩女王約過暑假！梅根搭頭等艙去紐約看小威打美網決賽

▲梅根作風奢華，曾多次引發批評。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

梅根王妃才剛被媒體爆出以兒子才4個月大為由，不甩女王的蘇格蘭度假之約，又被爆出正拋下丈夫與兒子在家，獨自搭機前往美國看好友小威廉絲的美網女單決賽。

據《每日郵報》報導，7月份才前往溫網錦標賽看球的梅根，8月時在11天內便和哈利王子搭乘4次私人專機旅行，被批「虛偽又不環保」，因此這次出行低調許多，改搭民航機的頭等艙，不過仍有許多網友看不過去，紛紛發文批評梅根夫婦奢華享樂的作風。

▲哈利與梅根奢華享樂的作風，讓英國民眾很不喜歡。（圖／達志影像／美聯社）



其實近日她才被媒體爆料，以兒子亞契王子才4個月大不宜奔波為由，拒絕參與王室每年都有2個月去蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）的度假之約，讓女王感到相當失望。不過親近哈利夫婦的消息人士則表示，這個決定不該被視為對女王冷淡，因為哈利已經很少去蘇格蘭的莊園。

本次出行也是梅根繼2月份後再次前往紐約，預計將產生986公斤的碳排放。2月時她為了慶祝兒子誕生，與朋友們包下一晚要價5.7萬英鎊（約台幣218萬元）的房間住了5晚，花了至少33萬英鎊（約台幣1266萬元）連續開趴，結果招致英國民眾批評聲浪。

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