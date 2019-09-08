2男1女「扮刑警登門查案」　他帶電擊槍逼問：有沒有性侵！怒撂狠話洩底





▲薛男腰間配帶電擊槍，假扮刑警。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

苗栗縣鍾姓男子因懷疑女兒被阿祥（化名）性侵害，氣憤之下夥同友人夫婦薛男與鍾女，假冒刑警帶著電擊槍登門「辦案」。原先不疑有他的阿祥岳母查覺到異狀後報警，戳破3人的謊言；苗栗地方法院法官依僭行公務員職權罪，判處鍾男、鍾女拘役40天、薛男拘役55天，得易科罰金。

判決書指出，鍾男懷疑女兒多年前被阿祥性侵害，想要當面質問對方，便和薛男與鍾女假冒刑警，先向阿祥叔叔套話得知他住在岳母家，再由薛男於2月15日下午5時許打電話給阿祥岳母表明要到住處查案。

阿祥岳母聽到對方自稱苗栗縣警察局竹南分局刑警，之後回電向對方表示「會請他前往分局」，但被薛男阻止「我們已經在半路上了」。同日下午6時許，阿祥岳母開門迎接3人，由於當時家裡有客人，加上看到薛男腰際配戴手槍（實則為電擊槍），便不疑有他請3人到2樓去找女婿。

薛男看到阿祥劈頭就問10多年前是否有性侵一名女子；鍾女則是在旁邊拿著筆記本和筆假裝做筆錄。薛男頻頻追問仍得不到阿祥坦承，氣得怒斥對方「你到底有沒有欺負她」，「如果我女兒遇到這種事，我會先做掉那個人，然後再來做掉他全家的人。」阿祥的岳父母聽到這話不向警察說的，便上樓要求3人出示證件，被拒絕後決定報警處理。

▲3人佯稱是苗栗縣警察局竹南分局刑警。（圖／翻攝自Google）

警方沒收薛男的電擊槍和電針2支，並將3人移送法辦。鍾男辯稱是阿祥叔叔告訴阿祥岳母也要找鍾男3人，才會主動和對方聯絡，但從頭到尾都沒有提到自己是警察；薛男稱當天要去之前他的確有打電話給阿祥岳母，但完全沒有說自己是警察；鍾女則表示當天不知道為什麼而去，只是跟著老公一起到現場，而且不認識對方，上到2樓時也沒有拿紙筆假裝做筆錄，手上拿的是手機。

阿祥在庭上表示，當天被告之後確實以為是警察要來，但對於他們逼問「是不是有欺負XXX」，他始終都回答說沒有，而且並不知道對方有帶電擊槍來，是後來去警局做筆錄才得知，「這件事過後，我老婆就覺得不太信任我。」

法官根據阿祥、阿祥岳母及辦案員警證詞判斷，薛男當天確實自稱是警察，而鍾男與鍾女雖沒有佯稱假身分，但在薛男「訊問」時也沒有加以阻止，因此認定3人有僭越公務員職權之行為，確實有犯意聯絡與行為分擔，為共犯。