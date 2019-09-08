　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2男1女「扮刑警登門查案」　他帶電擊槍逼問：有沒有性侵！怒撂狠話洩底

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 警車,警察,日本警察。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲薛男腰間配帶電擊槍，假扮刑警。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

苗栗縣鍾姓男子因懷疑女兒被阿祥（化名）性侵害，氣憤之下夥同友人夫婦薛男與鍾女，假冒刑警帶著電擊槍登門「辦案」。原先不疑有他的阿祥岳母查覺到異狀後報警，戳破3人的謊言；苗栗地方法院法官依僭行公務員職權罪，判處鍾男、鍾女拘役40天、薛男拘役55天，得易科罰金。

判決書指出，鍾男懷疑女兒多年前被阿祥性侵害，想要當面質問對方，便和薛男與鍾女假冒刑警，先向阿祥叔叔套話得知他住在岳母家，再由薛男於2月15日下午5時許打電話給阿祥岳母表明要到住處查案。

阿祥岳母聽到對方自稱苗栗縣警察局竹南分局刑警，之後回電向對方表示「會請他前往分局」，但被薛男阻止「我們已經在半路上了」。同日下午6時許，阿祥岳母開門迎接3人，由於當時家裡有客人，加上看到薛男腰際配戴手槍（實則為電擊槍），便不疑有他請3人到2樓去找女婿。

薛男看到阿祥劈頭就問10多年前是否有性侵一名女子；鍾女則是在旁邊拿著筆記本和筆假裝做筆錄。薛男頻頻追問仍得不到阿祥坦承，氣得怒斥對方「你到底有沒有欺負她」，「如果我女兒遇到這種事，我會先做掉那個人，然後再來做掉他全家的人。」阿祥的岳父母聽到這話不向警察說的，便上樓要求3人出示證件，被拒絕後決定報警處理。

▲▼苗栗縣警察局竹南分局。（圖／翻攝自Google）

▲3人佯稱是苗栗縣警察局竹南分局刑警。（圖／翻攝自Google）

警方沒收薛男的電擊槍和電針2支，並將3人移送法辦。鍾男辯稱是阿祥叔叔告訴阿祥岳母也要找鍾男3人，才會主動和對方聯絡，但從頭到尾都沒有提到自己是警察；薛男稱當天要去之前他的確有打電話給阿祥岳母，但完全沒有說自己是警察；鍾女則表示當天不知道為什麼而去，只是跟著老公一起到現場，而且不認識對方，上到2樓時也沒有拿紙筆假裝做筆錄，手上拿的是手機。

阿祥在庭上表示，當天被告之後確實以為是警察要來，但對於他們逼問「是不是有欺負XXX」，他始終都回答說沒有，而且並不知道對方有帶電擊槍來，是後來去警局做筆錄才得知，「這件事過後，我老婆就覺得不太信任我。」

法官根據阿祥、阿祥岳母及辦案員警證詞判斷，薛男當天確實自稱是警察，而鍾男與鍾女雖沒有佯稱假身分，但在薛男「訊問」時也沒有加以阻止，因此認定3人有僭越公務員職權之行為，確實有犯意聯絡與行為分擔，為共犯。

ET快訊
電子煙更毒 …蔡依林驚「我全世界最後一個知道？」　粉絲神回吸
獨／郭台銘中秋連假後登記參選！「王金平協助」競辦設4地、LI
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2男1女「扮刑警登門查案」　他帶電擊槍逼問：有沒有性侵！怒撂狠話洩底

勇警薛定岳殉職第11天！女友「每日睡睡醒醒」忍淚發文：我很想堅強　網淚崩

警消碧潭再尋獲1遺體　2女病友相約尋短雙亡：我失去了希望

男疑公墓自焚「腳掌都不見」　現場如人間煉獄！母哭斷腸

「往右順順的」Y字路口未打方向燈被開單！駕駛：順著過彎　申訴結果出爐

高雄男女騎機車疑疲勞駕駛　撞邊坡摔落15m山溝！搶救後雙亡

6屁孩禮服店外囂張嗆警！　法官定槌「只罰2人1000元」：警察不得抗告

一杯都騎車送！紅茶店「拼命老闆」外送撞死　潮州人淚別：聽不到他的聲音了

夜騎「電動車」闖娃娃機店…離譜女偷充電一整晚　業者傻：20年首遇

高雄男遭擄走勒贖15萬！砍重傷丟包　主嫌向台南麻豆分局投案

空姐唱《傻子》淘汰蕭敬騰師妹　 林宥嘉：沒想到這麼會唱！

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

被歧視...16歲少年心中是個女生 他瞞父扮女裝做自己：更有自信

素人選手一開口驚艷林宥嘉　陷抉擇：很好聽欸！怎麼辦！？

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

「暌違16年」首批山竹通檢疫！家樂福144盒搶先賣...網瘋：來搶

11歲女孩自彈自唱徐佳瑩《出口》　周湯豪親送擁抱：我非常喜歡她的表演

「負鼠」台上爆哭...蕭敬騰傻眼　艾怡良：你今天唱得太好了!

空靈「蝙蝠」李嫣獲小宇指名進棚　一開口...艾怡良大讚：太吸引人了！

2男1女「扮刑警登門查案」　他帶電擊槍逼問：有沒有性侵！怒撂狠話洩底

勇警薛定岳殉職第11天！女友「每日睡睡醒醒」忍淚發文：我很想堅強　網淚崩

警消碧潭再尋獲1遺體　2女病友相約尋短雙亡：我失去了希望

男疑公墓自焚「腳掌都不見」　現場如人間煉獄！母哭斷腸

「往右順順的」Y字路口未打方向燈被開單！駕駛：順著過彎　申訴結果出爐

高雄男女騎機車疑疲勞駕駛　撞邊坡摔落15m山溝！搶救後雙亡

6屁孩禮服店外囂張嗆警！　法官定槌「只罰2人1000元」：警察不得抗告

一杯都騎車送！紅茶店「拼命老闆」外送撞死　潮州人淚別：聽不到他的聲音了

夜騎「電動車」闖娃娃機店…離譜女偷充電一整晚　業者傻：20年首遇

高雄男遭擄走勒贖15萬！砍重傷丟包　主嫌向台南麻豆分局投案

影／大都會台灣日！蔡英文登花旗球場大螢幕　蔡阿嘎登板開球

抗郭！韓國瑜新北造勢號召10萬人　黨內下令民代「一人動員350人」

耗費30年「說服整區住戶」　東京最大都更案2023年完工…建全日本最高樓

外媒爆索羅門可能轉與中國建交　駐美代表：美方關注

2男1女「扮刑警登門查案」　他帶電擊槍逼問：有沒有性侵！怒撂狠話洩底

勇警薛定岳殉職第11天！女友「每日睡睡醒醒」忍淚發文：我很想堅強　網淚崩

林子偉到芬威球場檢查　教頭：打12強確認身體狀況

警消碧潭再尋獲1遺體　2女病友相約尋短雙亡：我失去了希望

「中秋颱風琵琶」恐生成影響台灣？　彭啟明說關鍵時間點：先別緊張

熱量全400卡↓！營養師曝「3優格食譜」懶人必學...一早吃超醒腦

社會熱門新聞

紅茶店老闆外送撞死　潮州人淚別

女大生悔獻身　一碗麵讓苦主逆轉

台中驚見女焦屍！全身黑「雙手高..

疑沒揪烤肉　男KTV外砍人洩憤

上夜店找學長carry被硬上　..

女子騎電動車闖店　偷充電10小..

2機車碰撞　重機騎士「頭部破裂..

男女騎機車撞邊坡　摔落山溝雙亡

你怕三Ｘ！衛生局長打醫師畫面曝..

「Y字路口」沒打方向燈被開單！..

2女相約乘船跳碧潭　遺體漂了一..

6屁孩囂張嗆警！法官「只罰2人..

重機騎士頭撞違停大卡車死亡　家..

龍洞灣海域浮潛溺斃　家人哭斷腸

更多熱門

相關新聞

她遭繼父性侵12歲懷孕！鬼媽抓去墮胎

英國28歲的女子格蕾（Rochelle Gray）曝光自己悲慘的童年，她從10歲開始就遭到繼父性侵，長達7年，期間甚至懷孕3次，但母親竟罵她是騙子，並且帶她墮胎了3次，試圖湮滅證據。將近20年後，這兩人終於被逮捕並起訴，繼父因強制性交等多項背叛20年刑期，媽媽則是被判5年。

女大生悔獻身　一碗麵讓苦主逆轉

受害學生最小13歲　英男性虐日記曝

上夜店找學長carry被硬上　學妹懷孕崩潰墮胎

前科男Beetalk釣女大生…性侵2次曝噁心要求

關鍵字：

性侵

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽曝真相

女自備便當盒打包好市多碎洋蔥　被拍公審惹議

帥警抓逃犯慘遭「砍頭」　10天後結婚

松田康博重開fb發聲明：祝福台灣

紅茶店老闆外送撞死　潮州人淚別

網公認「最討厭女生Top10」！他見第2名崩潰

高二妹勞動換愛心餐！班導：妳最後盛　姐聽原因心碎

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

低壓帶包圍全台雷雨！16號琵琶恐生

愛吃生魚片！他3年後肝臟「被吃掉」

北北基大雨特報！中秋連假變天？「受颱風影響機率高」

日學者小笠原：深刻體會台灣網路生態

YouTuber實地解密《德魯納》陰間隧道對面風景

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

更多

最夯影音

更多

空姐唱《傻子》淘汰蕭敬騰師妹　 林宥嘉：沒想到這麼會唱！

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

被歧視...16歲少年心中是個女生 他瞞父扮女裝做自己：更有自信

素人選手一開口驚艷林宥嘉　陷抉擇：很好聽欸！怎麼辦！？

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面