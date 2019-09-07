上夜店找學長carry！他護上床「猛力洩洪」　學妹驚喊：不要...懷孕崩潰墮胎

▲林姓男子護花護上床，不顧學妹反抗強行硬上得逞，下場出爐。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／新北報導

新北一名林姓男子受學妹之邀，到夜店狂歡兼「護花」，但卻趁學妹酒醉，送她回家之際，順便爬到床上，隨後不顧學妹的反抗，強行硬上得逞。學妹事後發現懷孕，情緒崩潰，不得已只好拿掉孩子，並對林男提告。新北地院審理後，依強制性交罪判林男須賠償學妹150萬元。

判決書指出，2017年6月間，林男先是邀請學妹參加同事聚會，而學妹原本就與大學同學約好當晚要去夜店狂歡，考量到上夜店若有男性陪同，會比較安全，於是臨時答應林男邀約，並請求林男到夜店「護花」。

未料，聚會結束林男護送學妹返家後，竟趁她酒醉無力反抗之際，強押學妹上床，且不顧對方閃避親吻、緊拉衣服，仍強行硬上得逞，期間，學妹還大聲呼喊，「不要」，但因酒醉不適，且全身無力，僅能任人蹂躪。

事後，學妹的大學同學因聯繫不上她，因此請求其室友協助。室友獲知後，立刻與男友奔回租屋處查看，卻發現學妹行為怪異，當下便立刻詢問「有沒有被怎麼了」，學妹也默默點頭。

此外，當時林男還躲在學妹房間不肯步出房門，直到眾人呼喊，「學長，你應該出來了」，林男才百般不願臭臉出現，且一副要直接離開的樣子，而被學妹室友的男友擋下。

面對眾人質問，林男辯稱，「一開始妳說妳不要，妳掙脫，之後妳就沒有再掙脫，那這不就是你情我願嗎？」但學妹立刻反駁，是因為自己無力反抗，這並不是你情我願，隨後便問對方，「有沒有射在裡面」，林男則回覆，「我真的沒有射在裡面，如果真的有，我就負責」。

沒想到，學妹事後仍發現懷孕，不得已只好墮胎，但她也因次身心蒙受極大痛苦，至今仍飽受憂鬱症所苦。法院審理後，認為此事件是「熟人性侵」，學妹可能終其一生都得承受巨大的精神壓力，且林男始終否認犯行，導致學妹必須長期受到訴訟煎熬，因此判林男得賠償學妹150萬元。全案可上訴。

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