　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

上夜店找學長carry！他護上床「猛力洩洪」　學妹驚喊：不要...懷孕崩潰墮胎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

一名女童在日記揭露遭繼父性侵，但法院卻判繼父無罪。（示意圖／達志影像／非本文當事人）

▲林姓男子護花護上床，不顧學妹反抗強行硬上得逞，下場出爐。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／新北報導

新北一名林姓男子受學妹之邀，到夜店狂歡兼「護花」，但卻趁學妹酒醉，送她回家之際，順便爬到床上，隨後不顧學妹的反抗，強行硬上得逞。學妹事後發現懷孕，情緒崩潰，不得已只好拿掉孩子，並對林男提告。新北地院審理後，依強制性交罪判林男須賠償學妹150萬元。

判決書指出，2017年6月間，林男先是邀請學妹參加同事聚會，而學妹原本就與大學同學約好當晚要去夜店狂歡，考量到上夜店若有男性陪同，會比較安全，於是臨時答應林男邀約，並請求林男到夜店「護花」。

未料，聚會結束林男護送學妹返家後，竟趁她酒醉無力反抗之際，強押學妹上床，且不顧對方閃避親吻、緊拉衣服，仍強行硬上得逞，期間，學妹還大聲呼喊，「不要」，但因酒醉不適，且全身無力，僅能任人蹂躪。

事後，學妹的大學同學因聯繫不上她，因此請求其室友協助。室友獲知後，立刻與男友奔回租屋處查看，卻發現學妹行為怪異，當下便立刻詢問「有沒有被怎麼了」，學妹也默默點頭。

此外，當時林男還躲在學妹房間不肯步出房門，直到眾人呼喊，「學長，你應該出來了」，林男才百般不願臭臉出現，且一副要直接離開的樣子，而被學妹室友的男友擋下。

面對眾人質問，林男辯稱，「一開始妳說妳不要，妳掙脫，之後妳就沒有再掙脫，那這不就是你情我願嗎？」但學妹立刻反駁，是因為自己無力反抗，這並不是你情我願，隨後便問對方，「有沒有射在裡面」，林男則回覆，「我真的沒有射在裡面，如果真的有，我就負責」。

沒想到，學妹事後仍發現懷孕，不得已只好墮胎，但她也因次身心蒙受極大痛苦，至今仍飽受憂鬱症所苦。法院審理後，認為此事件是「熟人性侵」，學妹可能終其一生都得承受巨大的精神壓力，且林男始終否認犯行，導致學妹必須長期受到訴訟煎熬，因此判林男得賠償學妹150萬元。全案可上訴。

【更多新聞】

撞擊畫面曝！重機騎士倒地噴飛　猛撞「工程車保桿」爆頭...血濺滿人行道慘死

花蓮太魯閣號撞飛寶獅307！「板金炸裂」4腳朝天掛警示燈上...駕駛慘死

影／才剛開門...隔壁車位突然上升！他夾縫隙差點去了　扭頭嚇傻想哭：我的車

ET快訊
中和1工人「工地墜下」重摔！當場失去生命跡象　急送醫搶救中
上夜店找學長carry！他護上床「猛力洩洪」　學妹懷孕崩潰墮
低壓帶掃水氣「午後雷雨轟全台」　彭啟明：中秋颱機率高
台中驚見女焦屍！全身黑「雙手高舉屈膝」倒橋下...路人經過嚇
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北車前「書街」驚爆懸疑命案！　男「雙手反綁＋頭套塑膠袋」陳屍客房

下班回家...金門牛狂奔直直撞上！車門「碰」秒變形　車主PO網緝凶：牠肇逃

驚悚！擄殺老闆火化掩埋...最殺凶嫌利奇馬颱風返老家「護屍」

男大鬧派出所！「拍桌」猛譙髒話　警辣椒水狂噴...他惡虎秒變乖貓

快訊／中和1工人「工地墜下」重摔！當場失去生命跡象　急送醫搶救中

學弟約遊車河被打槍怒「尬輸贏」　撂人砍殺...學長2友遭波及

醉漢鬧事叫警察「靠北邊走」　警局內又罵五字經…醒來很懊惱

油門有魔性！時速100km視野變超窄…催上火加罰2萬4千+吊扣牌

上夜店找學長carry！他護上床「猛力洩洪」　學妹驚喊：不要...懷孕崩潰墮胎

獨／當街擄勒贖15萬跑路費！高雄男遭兇狠虐殺丟包醫院　報警被「反詐騙」宣導

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

信不用手機遭嗆「跩個屁呀」！　聯絡方式「留地址」：有緣的話會碰到

【聲林之王2】EP3花絮 屁孩寫歌diss周湯豪 當眾道歉上演世紀大和解 老蕭、陶子讚Nick大器回應

鴨嘴遭「柴犬捲尾」夾！牠無辜求助　30秒後真相反轉...網笑：在吸狗吧

警察「杜賓犬」挑戰瓦干達「黑豹」　嗆爆：我是素人但不吃素！！

快訊／中和1工人「工地墜下」重摔！當場失去生命跡象　急送醫搶救中

學弟約遊車河被打槍怒「尬輸贏」　撂人砍殺...學長2友遭波及

醉漢鬧事叫警察「靠北邊走」　警局內又罵五字經…醒來很懊惱

油門有魔性！時速100km視野變超窄…催上火加罰2萬4千+吊扣牌

上夜店找學長carry！他護上床「猛力洩洪」　學妹驚喊：不要...懷孕崩潰墮胎

獨／當街擄勒贖15萬跑路費！高雄男遭兇狠虐殺丟包醫院　報警被「反詐騙」宣導

台中驚見「女焦屍」！全身黑「雙手高舉屈膝」倒臥橋下...路人經過一瞧嚇壞

撞擊畫面曝！重機騎士倒地噴飛　猛撞「工程車保桿」爆頭...血濺滿人行道慘死

台17線口曳引車轉彎突踩煞車　載120片大玻璃掉滿地

沒打方向燈遭斥「反比中指」遭兄弟黨痛毆　女心疼PO討拍

張育成先發敲安選保送　印地安人11局打敗雙城

摔倒右腳痛1個月！他擠爆腫包驚見「綠酒瓶碎片」網嚇傻：魯夫4ni？

「韓國瑜國政顧問遭蔡政府清算」　張善政：不會再公布名單

女友愛查勤！煞氣哥被逼裝定位app　「奪命連環招」超猛逼退…她崩潰主動求刪

快訊／中和1工人「工地墜下」重摔！當場失去生命跡象　急送醫搶救中

學弟約遊車河被打槍怒「尬輸贏」　撂人砍殺...學長2友遭波及

科技廠旺季到來　法人看好族群、股票大公開！

雙胞胎姐姐功課好又比較正　妹妹懷恨整容3次造謠捅刀：覺得她很做作！

許維芳「畢業歌」神串燒　網友噴淚：唱出高中回憶

全球10大熱銷手機排名大洗牌　iPhone XR狂賣2,690萬支奪冠

社會熱門新聞

台中驚見女焦屍！全身黑「雙手高..

7旬婦遭勒斃後被性侵　陸戰前隊..

前科男Beetalk釣女大生…..

2女相約乘船跳碧潭　遺體漂了一..

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回..

2機車碰撞　重機騎士「頭部破裂..

快訊／新北6連霸議員高敏慧被聲..

台大研究生遭酒駕車撞死！肇事者..

領到12張怨念千元鈔　新竹媽急..

即／花蓮休旅車闖平交道！秒遭太..

上夜店找學長carry被硬上　..

打狗被碎念！南投黑衣男藤椅猛砸..

重機騎士倒地噴飛爆頭　血濺滿人..

當街遭擄討15萬跑路費！男子被..

更多熱門

相關新聞

前科男Beetalk釣女大生…性侵2次曝噁心要求

一名有前科的男子於2018年2月透過交友軟體認識女大生小芳（化名），相約半夜吃消夜後趁勢將對方載回新北八里的工廠宿舍，之後強吻、強擁又強行脫衣性侵得逞；天亮之後，前科男又以「再做一次就載妳回家」的理由，再次性侵女方，還用手電筒照亮她的私處。法官認定陳男性侵小芳2次，判處4年10月徒刑定讞；士林地院民事法庭再判陳男須賠償30萬元。

乾哥撲倒：有沒有比前任大？她喊不可以卻傳貼圖示愛

乾爹性侵弱女　重判10年半定讞

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

4歲女童麥當勞上廁所被扯謊禿男性侵

關鍵字：

夜店護花硬上性侵

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

洪詩泳池自拍泳裝照

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

小時候偷阿嬤錢！長大後被阿嬤回應惹哭

越南妹遭嫌矮又醜！暖男娶回去她超賢慧

情侶吃迴轉壽司！她被規定「只能吃10盤」氣炸

超正22歲單親媽嘿咻12歲男！法官判緩刑

閨蜜婚禮當天放鳥！新娘傻：還想反炸我

台中驚見女焦屍！全身黑「雙手高舉屈膝」倒臥橋下

7旬婦遭勒斃後被性侵　陸戰前隊員判無期

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

韓國瑜忘名片　沒給日本學者致詞

更多

最夯影音

更多

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面