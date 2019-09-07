影／直擊十一閱兵預演　上千武警公安戒備「防演練畫面曝光」

記者任以芳／北京報導

大陸「十一閱兵」今（7日）下午4時首次預演，《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，天安門附近街道，超過上千名公安、武警、便衣集結，重點路段全封鎖，閱兵主幹道長安大街則是晚上7點多準時封街。

▲配合「十一閱兵演習」，北京長安大街和附近道路封鎖 。（圖／記者任以芳攝）

大陸首波閱兵演習，長安大街附近重要天橋、十字路口、小巷子，安排大量維安警力，武警三步一崗，五步一哨，公安帶警犬巡邏，氣氛嚴肅。相較以往閱兵慶典，70周年動員的人數號稱「史上最多」，首次預演超過上萬人參與，其他省份公安警力也通通借調。

▲配合閱兵演習，北京地鐵部分路線封站 。（圖／記者任以芳攝）

地面戒備森嚴，北京市地鐵維安嚴格，今明兩天部分路線停駛，周邊拉起封鎖線，只出不進。其中，靠近長安大街的五號線單東站，平時客流量驚人，但晚間7點宣布封站後，許多民眾只能步行，前往下一站搭車。據了解，閱兵演習周五公里內道路全面淨空，維安做到滴水不露，目的是防堵閱兵畫面外流。

▲配合閱兵演習，北京長安大街周邊武警戒備 。（圖／記者任以芳攝）

根據北京市公安局公佈的最新訊息，9月7日至9月8日，天安門地區及長安街沿線交管，有三個階段，分別為初期管制、演練警戒和結束解除。據了解，三階段交管全是為了配合陸空聯合演練，屆時將有徒步方隊、裝備車輛方隊和空中方隊一起彩排。

大陸國務院日前也公布，相較50周年、60周年閱兵，今年活動規模會更盛大，全因為中國大陸的「新型大肌肉」；先前已曝光的裝備，包括殲–20隱形戰機、運–20大型運輸機、火箭軍部隊，東風-41型洲際彈道導彈都可能首度亮，其中，東風-41型導彈被外界視為最有利武器。

▲北京武警戒備，地鐵周邊封鎖。（圖／記者任以芳攝）