十一閱兵預演下午4時登場　北京全城戒備「超商刀具都下架」

▲解放軍閱兵。（圖／微博／人民日報）

記者任以芳／北京報導

大陸「十一閱兵」今（7日）下午4時首次預演，北京城已進入警戒狀態，天安門附近地鐵線提前結束營運，相關道路封鎖，部分娛樂場所暫停營業，包括酒吧、夜總會等，理由是擔心會影響慶典活動。不少北京市民上網相互提醒，「周末在家過，開車鐵定堵」。

▲ 9/7至9/8北京閱兵演習交管圖。（圖／翻攝 北京交警）

《ETtoday新聞雲》記者現場觀察，整條長安大街，從幾天前開始有便衣盯哨，公安帶警犬巡邏，頻繁程度和過往相比提升不少。而根據北京市公安局公佈的最新訊息，9月7日至9月8日，天安門地區及長安街沿線交管，分三階段，初期管制、演練警戒和結束解除。

據了解，三階段交管全是為了配合陸空聯合演練，屆時將有徒步方隊、裝備車輛方隊和空中方隊一起彩排。徒步方隊集中在王府井、正義路附近；裝備方隊從北京東部進入預停區域；外界最期待的空中梯隊，將由華北多個機場按預演時間在北京東側集結，沿長安街向西飛行，民眾抬頭就可搶先看空中方隊。

日前大陸國務院也公布，相較50周年、60周年閱兵，今年活動規模會更盛大，全因為中國大陸的「新型大肌肉」。先前已曝光的裝備，包括殲–20隱形戰機、運–20大型運輸機、火箭軍部隊，東風-41型洲際彈道導彈都可能首度亮，其中，東風-41型導彈還被外界視為最有利武器。

▲解放軍閱兵。（圖／翻攝微博／儀仗兵的使命）

為了保障「十一閱兵」順利舉行，北京安保工作也得做到滴水不露，超市內販售的刀具商品全下架，並嚴格查驗搭乘地鐵乘客身份。此外，從9月5日起到10月1日，北京三里屯各大酒吧夜店、部分KTV等娛樂場所也都暫停營業，理由是擔心影響十一慶典。

至於北京昌平區陽坊鎮著名的「閱兵村」，也已進入最後魔鬼演練，陸媒報導，當地村民過去幾個月，每天早上七點就看到全副武裝官兵列隊出發受訓，直到晚上11點多都還會聽到操兵口號聲，等待十一閱兵當天驗收成果。