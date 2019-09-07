香港中文大學民調　48.7%盼示威者與政府「各讓一步」

▲港警在反送中示威行動中發射催淚彈。（圖／記者黃彥傑攝）

記者曾俊豪／台北報導

香港反送中示威迄今仍未結束，針對這場將近三個月的抗爭，香港中文大學6日公佈8月份民調顯示，48.7%民眾希望示威者與政府「各讓一步，求同存異」。此外，在「覺得哪樣最重要」的複選題中，選「民主普選」者最多，高達70.5%。

綜合港媒報導，此民調為香港中文大學香港亞太研究所策劃，ˋ主要在八月份針對港府撤回修訂逃犯條例前做調查。數據顯示，48.7%民眾希望示威者與政府「各讓一步，求同存異」，38.8%民眾則認為示威者「要堅持訴求，不應該退讓」，但有58.8%的民眾同意爭取訴求應堅持「和平、理性、非暴力」，

至於「可接受部份示威者用什麼方式與警方抗爭」，有39.8%同意以雷射筆照；另有35.6%不接受任何暴力方式；警方對付部份示威者的可接受方式，有41.9%可接受使用胡椒噴劑最多，另有25.3%不接受任何暴力方式。

而示威行動對香港民生的衝擊，有54.2%認為示威遊行對日常生活造成不便，當中41.2%認為可接受，26.5%認為不可接受但可理解，30.4%則稱不可接受也不可理解。

調查還包含目前哪個議題對香港來說最重要，此複選題中，有70.5%選了「民主普選」，社會穩定有67.7%選擇，61.3％選擇「經濟繁榮」」。

本次民調於8月21日至27日晚間以電話進行，成功電訪716位18歲以上的香港市民，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.66個百分點以內。