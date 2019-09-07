大媽「搶看閱兵演習」卡位佔天橋　百名公安大清場

▲北京市民卡位天橋看閱兵演習。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸「十一閱兵」今（7日）下午4時首次預演，天安門附近進入警戒狀態。不僅相關道路封鎖，部分娛樂場所也暫停營業，包括酒吧、夜總會等，理由是擔心影響慶典進行。不少北京市民想湊熱鬧，卡位天橋看閱兵演習，結果是「通通被請回！」

▲北京市民卡位天橋看閱兵預演。（圖／記者任以芳攝）

《ETtoday新聞雲》記者現場觀察，北京市下午氣溫至少30多度，但長安大街附近天橋擠滿人潮，大媽大爺聽說有閱兵演習，都來現場湊熱鬧，直說「這輩子沒看過飛機大砲，我下午3點多就來卡位」，還有人帶坐墊，搶制高點等拍照。

▲北京公安疏散人群。（圖／記者任以芳攝）

傍晚六點多，上百名公安到場驅散，第一波勸導鎖定天橋，許多民眾賴著不走，跟公安玩起「你追我跑遊戲」，還有小朋友問「我能不能躲在橋下看，一定不會被發現」。之後，不少民眾流連橋下圍觀，公安進行二次強力驅離，「快走！沒啥好看！再不走連車都沒了」。據了解，長安大街閱兵演習，周邊5公里幾乎全面淨空，防堵閱兵畫面外流。

▲配合十一閱兵預演，北京商場提早打烊，武警站哨。（圖／記者任以芳攝）

▲配合閱兵預演，北京商場周六下午4點打烊。（圖／記者任以芳攝）

確保70周年「十一閱兵」維安100分，全北京禁止販售刀具。《ETtoday新聞雲》記者實際走訪商場，工作人員回答「刀具視為凶器，早在半年前全部下架，改賣其他產品」。

另外，北京知名商場東方新天地，犧牲7日周六營業時間，下午4點提前打烊。從9月5日起到10月1日，北京三里屯、工體部分酒吧夜店、KTV等娛樂場所，暫停營業，全力配合十一閱兵順利。