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影／老師線上教學突說「叫一下媽媽」　學生愣三秒...後續反應網笑翻

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記者魏有德／綜合報導

大陸社群網路近日瘋傳一段15秒的影片，內容讓網友啼笑皆非。影片是一名遠程教育的老師在跟男學生上課，老師希望學生可以請媽媽到鏡頭前，卻因為表達上過於口語「叫一下媽媽」，導致小男孩會錯意，脫口而出，叫了老師一聲媽媽，反而讓老師錯愕笑了出來。

▲大陸線上教育課程。（圖／翻攝百度貼吧）

▲大陸線上教育課程。（圖／翻攝百度貼吧）

從畫面中可以看出，這是大陸遠程教學平台授課時的側錄畫面，老師及小男孩的對話框放在右邊，畫面中間是課堂的教學內容，就兩人對話來看，應是課程結束後，老師希望請家長到鏡頭前時，不小心鬧出笑話。

影片一開始，這位老師先說「叫一下媽媽」，小男孩露出呆萌的表情，愣了3秒鐘才冒出一個字「啥？」。老師或許以為是網路收音問題，提高音量再補問一次「叫一下媽媽」，小男孩才害羞地吐出兩個字「媽媽」。此時換老師頓了一下，笑著說，「我說，你把媽媽叫過來。」

▲網友看了小男孩回應後笑翻。（圖／翻攝大陸網站）

▲網友看了小男孩回應後笑翻。（圖／翻攝大陸網站）

影片被放到網路上後，部分網友留言回應小男孩的尷尬，「看了好多遍」；「哈哈哈哈哈」；「媽媽~~」，也有網友認為，「老師表達太抽象」；「幼教老師說話不明確」。

▲隨著網路普及，家長常利用課餘時間安排線上課程。（圖／翻攝掌門一對一線上教學官網）

▲隨著網路普及，家長常利用課餘時間安排線上課程。（圖／翻攝掌門一對一線上教學官網）

大陸近年隨著網路普及率提升，「遠程教育」、「線上教學」成為學生學習的新選擇。部分偏鄉的孩童因上課不便，藉由網路可補足教育資源短缺的問題。也有業者看準父母「讓孩子贏在起跑點」的心理，開發出遠端才藝課，包括線上圍棋、線上音樂等課程，多採一對一教學，使用者付費的模式經營。
 

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