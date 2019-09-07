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影／擊落「動力偵查氣球」 殲–10C空對空飛彈「霹靂10」實戰首曝光

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記者魏有德／綜合報導

大陸軍事節目近日專訪解放軍南部戰區空軍「紅鷹部隊」飛行員武輝時，首度揭露主力戰機殲–10C升空擊落「來路不明」的超高空動力偵察氣球。節目稱，當時，南部戰區負責戰備的空域發現一起不明空情，飛行員武輝受命駕駛殲–10C戰機掛彈出擊，偵查目標空域情況。

▲大陸南部戰區發現不明空情，殲10-C掛彈升空偵查。（圖／翻攝新浪新聞）

▲大陸南部戰區發現不明空情，殲10-C掛彈升空偵查。（圖／翻攝新浪新聞）

由湖南芒果TV製播的大陸建軍節特別節目《我們站立的地方》獨家揭露，南部戰區地面指揮中心發現空域有異，隨即派遣殲–10C戰機掛彈升空攔截。飛行員武輝到達指定空域，經目測發現，該白色空飄物應為動力「無人」氣球。

▲飛行員武輝駕駛殲-10C戰鬥機掛彈升空攔截目標。（圖／翻攝新浪新聞）

▲飛行員武輝駕駛殲-10C戰鬥機掛彈升空攔截目標。（圖／翻攝新浪新聞）

武輝回報與空飄物距離後，地面中心要求其「保持狀態、跟蹤監視」。經地面中心研判，此無人動力氣球極有可能是「超高空偵察氣球」，對空防安全及情報資訊有極大威脅，遂命武輝將其擊落。

▲殲-10C發射霹靂10空對空飛彈擊落高空偵察氣球。（圖／翻攝新浪新聞）

▲殲-10C發射霹靂10空對空飛彈擊落高空偵察氣球。（圖／翻攝新浪新聞）

由於氣球位於極高的高度，超過了戰鬥機最高升限，在天氣晴朗下，高空中沒有任何參照物，增加距離判定困難，再加上氣球體積小、雷達反射訊號較弱，需用肉眼輔助是別目標，當地面人員詢問武輝能不能打時，武輝毫不猶豫的回答，「能打！」，顯示出武輝極高的自信心。

其後，武輝以火控雷達鎖定目標，從左翼發射一枚「霹靂10」空對空飛彈，30秒內將氣球擊落，完成任務返航。有評論指出，這次行動極有可能是解放軍空軍國產三代、甚至是三代半戰機的首次實戰成果。
 

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