台南市2019年高齡友善社區健康營造趣味運動會　安平國中熱鬧登場

▲2019年第7屆高齡友善社區健康營造趣味運動會，9月7日在安平國中熱鬧登場，今年總共有17個社區、近400位長者參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年第7屆高齡友善社區健康營造趣味運動會，9月7日在安平國中熱鬧登場，今年總共有17個社區、近400位長者參加，平均年齡約70歲，比賽中的長者們充滿了鬥志，而場邊沒下場的啦啦隊也很賣力的加油，加油聲此起彼落非常熱鬧，會場內充滿了長者們開心且爽朗的笑聲。

此次運動會是由台南市立醫院、台南新樓醫院、及安南醫院聯合主辦，為預防失智、延緩失能，並營造社區長者的健康，今年已經舉辦第7屆運動會了，參與的社區一屆比一屆多，今年邀請復興社區、東光社區、關聖社區、東門里、富強社區、長安社區、國平社區發展協會、華平社區發展協會、平安社區發展協會、文平社區發展協會、海頭社區發展協會、樹林里失智關懷據點、五甲社區關懷據點、德光社區關懷據點、安汝老人協會、南興樂齡學習中心、安和社區等社區組隊參加競賽，每個社區每位長者，在活動中都卯足了勁比賽，充分展現老而健康的活力，努力為社區爭取好成績。

台南市衛生局陳怡局長表示，目前全國65歲以上老年人口比率高達14.1％，正式邁入高齡社會，其中失能、失智長輩亦快速增加，而大台南65歲以上的長者占了15％，如何健康老化、活躍老化、預防失智及延緩失能更顯為重要。

陳怡局長鼓勵各位長輩多走出家門，提高社會參與，除了讓生活有目標不無聊，也可以藉此多動腦、預防失智喔！也可以認識不同的社區長者，增進彼此間的感情，但同時也希望長者們在遊戲中，能夠注意自身安全，比賽只是趣味性的活動，千萬別為了爭取第一而忽略自身安全。

長者趣味競賽運動會在衛生局陳怡局長、社會局陳金鐘機要秘書、東區陳勝楠區長、安平區賴青足區長及安南區葉誌明區長、台南新樓醫院唐修治副院長、台南市立醫院副院長鍾國謀副院長，以及安南醫院林聖哲副院長、安平國中郭憲璋校長，共同啟動「健康起飛、樂活人生」儀式。在全場來賓、長者們射出象徵｢追求健康、心境不老」的紙飛機中揭開序幕，接下來就由體適能老師帶領參賽者進行健康操暖身，再來進行正式比賽，主辦單位精心規劃甩竿釣魚、打保齡球、好運滾滾來、口是心非、造飛機造飛機等一系列生活化的趣味競賽內容，透過競賽，來訓練長者記憶力、肌力及手眼協調力。

此次活動中也特別讓阿公阿嬤邀請孫子女，一起來參加運動會，藉由競賽活動拉近代間彼此的隔閡，祖孫同心協力完成關卡，促進代間合樂及代間融合，增進家人之間感情和互動現場充滿青春活力的熱鬧氣氛，讓長者越活越健康越青春。