黃偉哲專訪／「小黃公車」來自Apple Pen　聽見家長心聲調整國中超額比序

台南市長黃偉哲

－Do the right thing 站在巨人的肩膀上，能夠站得更高，視野更好，做得被人家所看見。

文／陶本和

台南市長黃偉哲承接棒子已8個月，調整步伐階段已漸上軌道，對於外界友人以「賴清德障礙」來看待他的施政與壓力，黃偉哲期許自己要做到被所有人看見的同時，他突圍的起手式，選擇了從最貼近市民的生活開始，用觀察與傾聽的方式，他覺得自己做得最對的兩件事，包括照顧偏遠鄉親的「小黃公車」，以及家長們長期關切的免試入學超額比序調整。

黃偉哲在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，台南的人口老化指數是六都排名第二，在長照工作上更顯重要。他表示，台南在推動老人送餐、老人共餐，日間日照中心等，在數量跟比率進度，都是全國前段班。

不過，由於台南地廣，許多偏遠地區的長照服務中，在交通上就需要解決，黃偉哲看到了這個問題後，決定推出「小黃公車」政策。他笑著說，小黃結合公車這個想法就像「是Apple 跟Pen，能夠組合在一起」。

黃偉哲表示，台南目前沒有捷運系統，公車系統在賴清德剛上任時其實是崩壞的，也沒有輕軌，市民只能選擇自己開車，老年人年紀大了不會開車，找年輕人來載，一次、兩次、三次，「人家說久病床前無孝子，叫孫子每次請假來載，次數多了孫子就跑給你追。」

黃偉哲表示，小黃公車在偏遠地區對資深民眾或市民可以有很大的幫忙，「第一，偏遠地區要營運一條公車路線，大型公車一定賠本，因為一台車坐不了多少人，而中型公車也是相當耗成本。」

黃偉哲指出，小黃公車是用計程車去偏遠地區載送資深的市民，「charge的費用是公車費用，這也會虧錢，那就由政府來補貼，其實政府補貼的金額遠小於補貼大型公車，補貼額少了，花這公車票價可以坐到小黃」。

他強調，這項政策除了政府補貼額減少，對民眾來說，有計程車可以運用外，計程車業者也可以多一筆收入，「雖然最後買單是政府，但我覺得是大家都多贏」。

另一方面，黃偉哲也針對長期以來家長們對於免試入學超額比序的反應進行調整，他說，這對於年輕父母，尤其家中有國中國三、國二的家長會很有感。

黃偉哲解釋，免試入學就如同大學多元入學方式，用國中生平常月考、期末考的平均成績，加上比序；而比序則是除了筆試之外，還有其他的評比項目，但過去制度有11項過於複雜，他則簡化為6項。

黃偉哲更說，其中「體適能」的部分，目的是要讓畢業的同學可以達到基本的體能標準，不是變成運動選手，「不要每個人都變成弱雞，不要只會唸書體能不好，最差的就是不會唸書體能又不好」。

黃偉哲表示，超額比序在體能上要有最低標，但過去標準都滿高的，家長覺得這對孩子，尤其孩子還沒到身障標準，但基本上的體弱，沒有到多病但體弱，標準那麼高達不到，就少一分兩分，在比序成績裡面就少很多，很多家長都哭天搶地。

黃偉哲說，家長反彈滿多的，所以後來超額比序標準降低，只是讓你變成健康，尤其體能不需要變成競賽，既然不是競賽，就希望把標準調整到合理。

他認為，要改變的還有「檢測點」，既然要人家比序，又沒有普設檢測點，每次要去檢測點都額滿，甚至必須到外縣市屏東去，「一大早四、五點到屏東，六點、七點學校開始，前面又排一大堆人，很多家長苦不堪言」。

對於推動普設檢測點，針對這些不實惠又造成民怨的狀況修正，在超額比序進行調整，黃偉哲說，「這些對於家中沒有國中生的市民朋友，可能不會很在意，但對於家中有國中生的市民朋友們，他們是非常、非常有感的，這一點雖然是小小動作，但我們做對了」。

除了對內施政，黃偉哲對於國際局勢的變化也是持續地關注，例如，對於中美貿易大戰，政府積極推動台商回流投資政策，目前已經來到5000億元的大關，黃偉哲認為，對於台南而言，其實早已經做好準備。

黃偉哲說，「鮭魚返鄉」並不是從2016年才開始的名詞，是馬政府時期，但當時大家說，是迎接到鮭魚？還是鯊魚？而所謂的鯊魚，就是劣質的台商，好比製造環保問題、製造勞資糾紛的問題。

黃偉哲說，台南在2016年有歸仁、沙崙規劃綠能園區，在錢行政院長賴清德任內規劃，等到總統蔡英文當選後就馬上核定，「所以土地已經ready，第二個是賴清德當市長時規劃的兩個工業區，等到我接任時，都有進度了，正好可以承接這一波鮭魚返鄉潮」。

黃偉哲表示，台商要回來投資設廠，台南已經有300多億開始啟動，不是還停留在紙上作業的階段，「這部分台南是先天不錯，後天也努力，承接這一波台商返鄉潮，對於台南經濟不僅不無小補，而且吃了大補丸。」

另外，談到中國大陸大動作減少自由行觀光客，在旅遊產業上帶來相當程度的衝擊，黃偉哲坦言，說沒有衝擊是騙人的，但台南從過去就是走正常化的觀光，也開拓來自日本、泰國、越南的觀光客，「我們吸客能力滿強的，根據統計，泰國、越南跟日本觀光客都有滿多成長。」

黃偉哲說，前陣子還有新的觀光五星級飯店剛開幕，這顯示企業對於投資台南觀光旅遊業是有信心的，看好這裡的市場，而政府就要幫忙排除障礙，把市場的餅做更大，對整體觀光發展、庶民經濟才有幫助。

「我要站在肩膀上，能夠站得比他更高！」黃偉哲表示，他的視野要更好，做得被人家所看見，這是接下來台南市府努力的目標，就像跑大隊接力，剛接下棒子需要助跑一陣子，調整好腳步，順了之後才能走出自己的一條路，前8個月還是磨合期、承接期，接下來的三年又四個月要走出自己的風格。

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▼台南市長黃偉哲推動台灣船園區，厚實觀光實力。（圖／台南市政府提供）

