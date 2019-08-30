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黃偉哲專訪／1/6任期拆了些炸彈　站在巨人肩膀上要做到被人看見

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台南市長黃偉哲

－Do the right thing 站在巨人的肩膀上，能夠站得更高，視野更好，做得被人家所看見。

文／陶本和

「我避免跟前市長比，因為前市長做得太好了，我們比起來常常比較吃虧。」台南市長黃偉哲上任8個月後，回過頭看自己一路走來，以認真的口吻分享自己的心得。他強調，市政是一棒接一棒的，他希望站在巨人的肩膀上，不是在賴清德的腳下，不然永遠在他的陰影下，不論怎麼做都不會被看見。

對照前任者的選票，的確如黃偉哲所言，後面的接棒者真的會有壓力，特別是民進黨在2018年地方選舉潰敗，被認為綠到出汁的台南，市長黃偉哲不論得票數或政治光環，與前任市長賴清德相比，不免俗的相形失色。從得票數上看，黃偉哲36.7萬票，領先國民黨候選人高思博的31.2萬票，兩人只有近5萬票的差距。

這個結果被外界認為，台南身為綠營大本營，實在高興不起來；而對黃偉哲來說，就只能在市政一搏，認真實現選舉政見的同時，也要有更好的政績與施政亮點，才能找回過去光景。

黃偉哲在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，挺直著身子、語氣堅定地說，「我要站在肩膀上，能夠站得比他更高，視野比他更好，做得被人家所看見，這是我們努力的目標！」

「我才上來半年多，8個月的時間，再幾個月就要滿週年，我們要謙遜一點比較好。」黃偉哲說，前人種樹，政績跟方向不想做180度的轉變，好的政策本來就要延續，如果只為了某人政策、因人設事，硬要停止，這樣的思緒、想法不是特別健康。

▼台南市長黃偉哲與前行政院長賴清德。（圖／黃偉哲辦公室提供）

▲▼台南市長黃偉哲與前行政院長賴清德。（圖／黃偉哲辦公室提供）

不過，在過去賴清德時代的政策方向上，黃偉哲坦言，民意還是會有反彈，例如房屋稅的課徵，對年輕人而言可能是公平正義的問題，但一般民眾會覺得比較有負擔。

「房屋稅漫無目的調降，傷害的是多數民眾的權益！」黃偉哲說，房屋稅降低，有相當多的比率，大概三成多近四成，是方便財團或法人所持有的房屋，但對於庶民而言，當然各自有受益，但金額少很多，「對法人的房屋稅，尤其廠房、公司總部，只要一調降就是數以千萬計。」

但議會既然有這樣的想法，也就做了調降，因此台南的房屋稅是六都最低的，「我們沒有比民眾更偉大，當民眾希望降稅，就必須從善如流，我也們從善如流了。」

對於上任8個多月的感想，黃偉哲說，四年有48個月，現在做了六分之一，感覺是「市長真的是不好幹，大家只看到人前一呼百諾，一出來大家都拍手，事實上市長作為公僕，要負全部成敗責任。」

▲▼台南市長黃偉哲市政成績。（圖／台南市政府提供）

▲台南市長黃偉哲出席南美館安座大典。（圖／台南市政府提供）

黃偉哲說，過去拆了一些炸彈，但也延續了好的作為，接下來要慢慢走出自己的風格，不管是面對颱風的反應，面對民怨的因應，都有努力做出立即反應。

「接前人的棒子，就像大隊接力一樣，接了棒子要助跑一陣子，助跑一陣後把步伐調整順了，才能走出自己的一條路。」黃偉哲說，前8個月還是磨合期、承接期，接下來三年又四個月，要走出自己的風格。

黃偉哲也指出，他接下來的施政方向會發展經濟、拚觀光努力，台南也有些農產品，這是農工都有的城市，有些農產品銷售通路要順暢；而工業上，特別是台南有南部科學園區，要迎接資訊大廠，地方政府的配合相當重要，希望從這些工作來做好。

▼台南市長黃偉哲宣傳U12少棒賽。（圖／記者陶本和攝）

▲▼台南市長黃偉哲宣傳U12少棒賽。（圖／記者陶本和攝）

▼▼▼台南市長黃偉哲施政點這裡！▼▼▼

▲▼台南市長黃偉哲。（圖／台南市政府提供）

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