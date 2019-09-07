女慘遭刺二刀搶走500元　北市警僅法辦「殺人未遂」惹議

▲北市警方日前接獲報案女子遭刺2刀奪走財物，但逮嫌時僅以殺人未遂送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市日前1名女子結識1名男子，女子被男子帶回租屋處，但疑似求歡不成，男子竟持刀狠刺女子胸口，更搶走5百元、手機，女子奪門而出大聲呼救，但警方受理時卻僅以殺人未遂偵辦，忽略被害人慘遭「強盜」。萬華警分局7日澄清說，「最重的刑責」吸收所有犯行。

據悉，該名洪姓嫌犯8月底結識被害女子，且直接邀約被害女子到租屋處，疑似求歡不成竟持刀狠刺女子胸口2刀，甚至還搶走女子的5百元財物、手機等，最後女子逃出後呼救，路人見狀緊急報警處理。

洪嫌見狀馬上帶走沾有血跡的床單四處躲藏，警方隔天隨即逮捕洪嫌，但僅以殺人未遂方向偵辦，對於女子遭強盜財物一事並未通報，但因當初並未以強盜案件受理，訊後依照殺人未遂送辦。

據了解，因強盜罪嫌屬於重大刑案，依照規定會被相關單位列管，且必須定期召開專案會議，且恐有限期破案壓力，知情人士透露，在選舉前強盜殺人僅辦成殺人未遂，恐遭外界質疑有粉飾太平的意味。

案發所屬的萬華分局副分局長左慧中則出面澄清，在同一時間、地點嫌犯所犯下的所有刑案，在刑案統計部分，均由最重刑責吸收所有犯行。如被害人認加害人有其他罪刑，可透過地檢署、法院審理期間追加提告項目，本案已列在重大刑案故意殺人下，並無吃案疑慮。

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