快訊／被控驅離太陽花殺人未遂　馬英九首度被告身分出庭

▲前總統馬英九30日首度以殺人未遂罪被告身分到台北地院出庭。（圖為資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

2014年太陽花學運期間攻佔行政院，大批警力展開驅離行動，造成37位民眾受傷漸血，周榮宗等30位民眾自訴控告當時總統馬英九、行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、北市中正一分局長方仰寧涉嫌殺人未遂罪，歷經5年訴訟，台北地院30日首度傳喚馬、江2人與王、方一起以被告身分出庭。

▲佔領行政院行動爆發警民流血衝突。（圖／資料照）

太陽花學運起因於2014年間，學生與群眾質疑當時政府與大陸的服貿協議有黑箱作業，在3月18日佔領立法院，24日由黑色島國青年陣線成員與群眾再發起攻佔行政院行動，警方展開大動作驅離行動，警民爆發流血衝突，事後數十位民眾分別自訴控告馬、江等人涉嫌殺人未遂。

眾多自訴案件中，多數因重複提告而併案或遭駁回，台北市警察局長黃昇勇被控殺人未遂案，已在7月間以依法下令驅離、可阻卻違法等理由，判黃無罪，現在剩下周榮宗(已過世，由女兒周佳京承受訴訟)等30人提告部分，至今在一、二審間來回更審，且僅王卓鈞、方仰寧曾為此出庭，沒傳喚過馬英九與江宜樺。

▲太陽花學運反服貿有大批民眾衝進行政院內或在院外靜坐。（圖／本報資料照）

北院在2018年間第2次裁定馬案駁回的理由，是依據北市警局函文，以及江宜樺、王卓鈞、方仰寧在另案的供述筆錄，認為不足以證明馬等人犯殺人未遂、重傷害等罪，周等23名自訴人不服提起抗告。

高院指出，現行《刑事訴訟法》規定，法院審理「自訴案件」，不可以在審判期日前蒐集證據，但北院所依證據並非自訴人或是馬、江等被告所供，又沒說明為何不調查自訴民眾所提證據，因此在3月間以理由不備為由，將全案發回，北院因此在30日一口氣同時傳喚馬英九、江宜樺、王卓鈞、方仰寧4名被告和23名自訴人同時出庭。

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