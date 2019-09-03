當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

記者邱中岳／台北報導

北市1名黑衣男子酒後與友人在萬華成都路旁聊天，不滿1旁白衣男子說「不要在那邊亂」，突然對白衣男嗆聲「XX娘，看三小」，白衣男上前理論，造成2派人馬當街爆發全武行，其中黑衣男的女友不顧內衣走光熊抱男友勸架。

北市8月25日凌晨5時許，1群人行經萬華成都路時，1名白衣男子不滿對方太大聲說「到旁邊一點」，沒想到其中1名黑衣男子突然白衣男子嗆聲「XX娘，看三小」，黑衣男子的女友等一夥人見狀也上前勸阻。

▲男友與對方扭打在地，女友不顧內衣走光環抱男友勸架。（圖／記者邱中岳翻攝）

但黑衣男子還是相當氣憤，企圖朝白衣男子揮拳，白衣男子閃過後狂捶黑衣男子，而黑衣男的女友則是在一旁不斷勸架，最後白衣男的友人見狀也上前助陣，雙方當場扭打在一起，白衣男還使出飛踢，差點踢中對方。

▲男子突然向對方嗆聲，對方不滿直接飛踢。（圖／記者邱中岳翻攝）

而雙方直接從騎樓一路打到馬路邊，其中黑衣男子又向對方嗆聲，並與對方扭打成一團，而黑衣男的女友則在旁勸架，雙方扭打在地上時，黑衣男的女友也不顧內衣走光，直接熊抱男友勸架。

▲男子酒後不爽對方，竟直接嗆聲「看三小」，爆發2派人馬衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後到場，白衣男子一方已經離開現場，黑衣男子等人則向警方說，「沒打架、沒糾紛」，更直接向警方說沒有要提告，但警方聞訊之後竟直接離去，並未抄錄在場人員資料，讓附近民眾感到相當傻眼。

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