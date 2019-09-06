打狗被碎念！南投黑衣男藤椅猛砸85歲阿嬤「倒地還狂踹」…下場超慘

▲張男用藤椅猛砸阿嬤，對方倒地後還狂踹。（圖／翻攝自東森新聞）



記者柯振中／綜合報導

南投縣中寮鄉6日發生一起暴力事件，49歲的張姓男子疑似不滿打狗被制止，在某宮廟前拿起椅子砸向85歲的李姓阿嬤，隨後又拿鐵椅狂毆；阿嬤倒地後想爬起來，卻又被張男撂倒在地狂踹，最後倒在地上一動也不動，對方才罷手。警方偵辦後，依殺人未遂罪將張男送辦。

南投縣中寮鄉85歲的李阿嬤日前與朋友在宮廟前聊天，沒想到一名黑衣男子突然走到她旁邊，毆打一旁的流浪狗，讓她出面制止。李阿嬤出面制止後，黑衣男立刻經離開，不久後卻又走回來，拿藤椅往李阿嬤頭上丟。

李阿嬤受到攻擊，本來想要離開，沒想到黑衣男又拿了鐵椅往她身上砸，她只能持雨傘反擊。受到反擊後，黑衣男突然抓狂，拿鐵椅往李阿嬤身上狂砸，直到對方倒地才轉身離開。

▼阿嬤拿雨傘反擊，沒想到張男立刻抓狂。（圖／翻攝自東森新聞）



一旁的人見狀，趕忙將倒地的李阿嬤扶起來；沒想到黑衣男又折返，將李阿嬤推倒，接著朝對方身上猛踹，直到李阿嬤趴在地上一動也不動為止。附近民眾指出，自己剛拜拜完，從廟裡面走出來，就目睹全程，連忙上前阻止，「說她被打昏了，我喊他喊不聽，趕快近來打電話報警。」

警方接獲報案，立刻循線將黑衣男逮捕，經過調查，黑衣男為49歲的張姓男子，平時就是地方治安的問題人物，時常喝酒鬧事。由於李阿嬤送醫後，被檢查出左手肘骨折、左手無名指骨折，眼窩、額頭嚴重瘀青，因此警方依照殺人未遂罪，將張男移送法辦。詳細事件經過為何，仍在進一步調查中。

▼阿嬤被一旁的人扶起來後，黑衣男又回來把她撂倒、猛踹。（圖／翻攝自東森新聞）