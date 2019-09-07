　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜「等日本人25分鐘」風波　林飛帆：不該用這種方式對待外賓

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲林飛帆（右1）參加2020蔡英文暨陳歐珀宜蘭婦女後援會成立大會。（圖／記者游芳男攝）

▲林飛帆（右1）參加2020蔡英文暨陳歐珀宜蘭婦女後援會成立大會。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

高雄市長韓國瑜6日說出「等日本人25分鐘」的言論後，遭到東京大學學者打臉。民進黨中央黨部副秘書長林飛帆，7日在宜蘭表示，遺憾！也不知道這是不是韓市長刻意去營造出一個他等待客人的畫面？但會希望韓在對待國際友人訪問與交流時，應該多一點禮節，甚至也不應該用這種方式去對待外賓。

2020蔡英文暨陳歐珀宜蘭婦女後援會，於7日成立，民進黨中央黨部副秘書長林飛帆，代表卓黨主席榮泰主席、黨秘書長羅文嘉參加成立大會。

有關韓國瑜6日的「等日本人25分鐘」風波延燒，林飛帆指出，日本學界訪問團6日下午，也到民進黨中央黨部，聊了1個多小時，期間，日本學者他們說原本收到通知是在高雄鳳山行政中心，到達時被臨時改地點高雄四維行政中心，現場記者媒體都在那個地方。

林飛帆說，不知道這是不是韓刻意去營造出一個等待客人的畫面？但會希望韓在對待國際友人訪問與交流時，應該多一點禮節，甚至也不應該用這種方式去對待外賓。

【更多新聞】

►影／快訊／北宜公路兩車對撞！車頭撞爛全毀　4大1小「肢體擦挫傷」急送醫

►「宜蘭版陳樹菊」林張秀開雜貨店攢零頭　90歲的她捐千萬家產

►影／宜縣五結鄉民宅竄濃煙大火　2樓廁所外尋獲1遺體

►影／快訊／宜蘭5歲男童「上廁所失蹤」…現身武荖坑上游離奇溺水　搶救不治

►玲玲捲起「瘋狗浪」！宜蘭釣客站3米高被打落　雙腿骨折變形

►影／開槍騷擾前女友拒捕倒車衝撞！警開2槍...恐怖情人倒臥墓園
 

ET快訊
新北最美女警「撞臉周子瑜」　引網暴動：快來逮捕我！
快訊／北宜公路兩車對撞！車頭撞爛全毀　4大1小「肢體擦挫傷」
獨／蔡英文中部拔藍樁大突破　拜訪「大哥中的大哥」飛虎民
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徒步環島19公里！李問走12小時拜票不喊累：為馬祖一起打拚！

決戰中台灣！卓榮泰：布局都在掌握中

苓雅工地旁出現2米大天坑！高市工務局火速派員處理並勒令停工

韓國瑜「等日本人25分鐘」風波　林飛帆：不該用這種方式對待外賓

蔡英文報好康：冰箱、冷氣機「汰舊換新」最高補3千

獨／蔡英文中部拜訪基層　悼念呂崇民父親呂國震

韓國瑜見日本學者只說棒球拍片　劉世芳：比壞嚴重的是笨

國軍勤務大隊照顧官兵跟家屬互動　舉行家庭日動手做蛋黃酥

郭台銘影響韓國瑜選情？　李乾龍：不可能有「上次」那樣

郭台銘找當副手？　王金平：不可能的事

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

鴨嘴遭「柴犬捲尾」夾！牠無辜求助　30秒後真相反轉...網笑：在吸狗吧

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

信不用手機遭嗆「跩個屁呀」！　聯絡方式「留地址」：有緣的話會碰到

警察「杜賓犬」挑戰瓦干達「黑豹」　嗆爆：我是素人但不吃素！！

徒步環島19公里！李問走12小時拜票不喊累：為馬祖一起打拚！

決戰中台灣！卓榮泰：布局都在掌握中

苓雅工地旁出現2米大天坑！高市工務局火速派員處理並勒令停工

韓國瑜「等日本人25分鐘」風波　林飛帆：不該用這種方式對待外賓

蔡英文報好康：冰箱、冷氣機「汰舊換新」最高補3千

獨／蔡英文中部拜訪基層　悼念呂崇民父親呂國震

韓國瑜見日本學者只說棒球拍片　劉世芳：比壞嚴重的是笨

國軍勤務大隊照顧官兵跟家屬互動　舉行家庭日動手做蛋黃酥

郭台銘影響韓國瑜選情？　李乾龍：不可能有「上次」那樣

郭台銘找當副手？　王金平：不可能的事

狠甩賴弘國約砲謠言…阿嬌曬老公「依偎睡照」首放閃！網揪亮點：百忙中陪妳飛

一桶洗漆水「濕地秒變綠奶茶」　油漆工嘆：薪水倒貼還不夠罰

找到人了！台南麻豆文旦裂果遭亂倒　環保局火速查獲行為人

懷孕女友逼負責！18歲渣男揪2友暗巷狠打...「流產就可擺脫糾纏」

徒步環島19公里！李問走12小時拜票不喊累：為馬祖一起打拚！

中職／鄭錡鴻到一軍實習教練　若有引退儀式會在明年

拚總統立委選舉　林飛帆為蔡英文暨陳歐珀宜蘭婦女後援會加持

外酥、內餡爆多汁！台北銷魂煎餃　酸辣湯還放了炸餃子皮

一擲定江山！「原」警享天倫樂　傳統活動超刺激不能被遺忘

女慘遭刺二刀搶走500元　北市警僅法辦「殺人未遂」惹議

政治熱門新聞

又遲到？韓國瑜急澄清：我等日本..

韓國瑜忘名片　沒給日本學者致詞

負面聲量83％！王浩宇：韓「2..

日本人遲到25分鐘？韓國瑜踩禁..

「等日本人25分鐘」惹議！韓國..

軍公教也輸！議員：韓國瑜支持者..

日神級學者松田康博起底　名嘴：..

即／日學者見完韓再見郭　郭台銘..

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：..

劉世芳貼表5問韓國瑜：還有臉繼..

韓「等25分鐘」惹怒日學者　馮..

吳佩蓉爆：韓國瑜選前有一晚住宿..

她貼陳菊軍法照：堅毅身影韓國瑜..

日學者嗆不解韓團隊作風　高市府..

更多熱門

相關新聞

韓見日學者只說棒球拍片　劉世芳：比壞嚴重的是笨

高雄市長韓國瑜6日接見日本學者參訪團，笑稱自己沒遲到「等了25分鐘」，卻被參訪團召集人松田康博在臉書發文打臉「是市府臨時更換地點」，引起熱議。對此，民進黨立委劉世芳7日表示，韓國瑜接見日本知台權威學者卻只說棒球、拍片，「比壞嚴重的是笨」、「把台灣人的臉都丟光了！」

郭影響韓選情？　李乾龍：不可能有上次那樣

郭台銘找當副手？王金平：不可能的事

日學者打臉韓國瑜　韓粉出征洗版！

聯絡疏失害學者跑錯！官員笑：是日本人遲到

關鍵字：

2020總統大選韓國瑜林飛帆

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

台中驚見女焦屍！全身黑「雙手高舉屈膝」倒臥橋下

小時候偷阿嬤錢！長大後被阿嬤回應惹哭

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

洪詩泳池自拍泳裝照

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

女自備便當盒打包好市多碎洋蔥　被拍公審惹議

越南妹遭嫌矮又醜！暖男娶回去她超賢慧

情侶吃迴轉壽司！她被規定「只能吃10盤」氣炸

失聯客羞辱外送員　取餐後丟零錢打發

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

閨蜜婚禮當天放鳥！新娘傻：還想反炸我

超正22歲單親媽嘿咻12歲男！法官判緩刑

更多

最夯影音

更多

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面