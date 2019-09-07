韓國瑜「等日本人25分鐘」風波　林飛帆：不該用這種方式對待外賓

▲林飛帆（右1）參加2020蔡英文暨陳歐珀宜蘭婦女後援會成立大會。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

高雄市長韓國瑜6日說出「等日本人25分鐘」的言論後，遭到東京大學學者打臉。民進黨中央黨部副秘書長林飛帆，7日在宜蘭表示，遺憾！也不知道這是不是韓市長刻意去營造出一個他等待客人的畫面？但會希望韓在對待國際友人訪問與交流時，應該多一點禮節，甚至也不應該用這種方式去對待外賓。

2020蔡英文暨陳歐珀宜蘭婦女後援會，於7日成立，民進黨中央黨部副秘書長林飛帆，代表卓黨主席榮泰主席、黨秘書長羅文嘉參加成立大會。

有關韓國瑜6日的「等日本人25分鐘」風波延燒，林飛帆指出，日本學界訪問團6日下午，也到民進黨中央黨部，聊了1個多小時，期間，日本學者他們說原本收到通知是在高雄鳳山行政中心，到達時被臨時改地點高雄四維行政中心，現場記者媒體都在那個地方。

林飛帆說，不知道這是不是韓刻意去營造出一個等待客人的畫面？但會希望韓在對待國際友人訪問與交流時，應該多一點禮節，甚至也不應該用這種方式去對待外賓。

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