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「宜蘭版陳樹菊」林張秀開雜貨店攢零頭　90歲的她捐千萬家產

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▲在蘇澳經營雜貨店的林張秀（左3）省吃節用捐救護車。（圖／記者游芳男攝）

▲在蘇澳經營雜貨店的林張秀（左3）省吃節用捐救護車。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

開雜貨店林張秀等人聞聲救苦獻大愛心，宜縣府2019受贈總金額高達1294萬元4輛救護車、2輛消防警備車，為感謝捐贈者熱心公益，發揮「人溺己溺，人飢己飢」精神，宜蘭縣長林姿妙4日主持捐贈儀式代表受贈。

▲聞聲救苦獻愛心，6輛市價共1千294萬元的救護車、消防警備車聯合捐宜蘭。（圖／記者游芳男攝）

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▲聞聲救苦獻愛心，6輛市價共1千294萬元的救護車、消防警備車聯合捐宜蘭。（圖／記者游芳男攝）

宜蘭消防局指出，捐贈救護車4輛及消防警備車2輛，供宜蘭執行緊急救護暨救災勤務使用的有林張秀女士、常如山先生及劉貞華女士、謝明琬女士、財團法人臺北市臺灣省城隍廟、張顯松先生、蕭淑惠女士及蕭宗義先生等6名捐贈者(單位)，大都為在地宜蘭人或出外打拼回饋鄉梓之熱心民眾，每位捐贈者都有一段感人故事：

在蘇澳經營雜貨店的林張秀女士，熱心公益，助人為樂，勤儉持家，為善卻毫不手軟不落人後，曾經捐贈消防局救助器材車及救護車各1輛，為慶祝她2019年的90歲大壽，積攢零售雜貨盈餘，縮衣節食，又再捐蘇澳消防分隊救護車1輛。

林張秀累計捐贈金額已近千萬台幣，幾乎耗盡畢生積蓄，但她期望能造福更多民眾，回饋鄉里，並盡一己之力，以達拋磚引玉之效。

常如山先生、劉貞華女士為發跡臺南的愛爾麗醫美集團的董事長及總經理，投入公益活動不遺餘力，已於全臺各地捐贈17輛救護車，因宜蘭普悠瑪翻車事件，有感於宜蘭縣迫切需要醫療資源，立即決定捐贈救護車1輛，強化宜蘭縣救護能量，幫助更多有需求的傷病患。

慈濟師姐冬山鄉謝明琬女士，其女兒因病辭世，為緬懷及遵照女兒遺願，捐贈羅東消防分隊救護車一輛，期望發揮大愛，幫助更多急需緊急救護的傷患並嘉惠鄉親縣民，讓女兒能遺愛人間，造福蒼生。

▲慈濟師姐冬山鄉謝明琬（右1）為女兒江宇涵完心願捐救護車。（圖／記者游芳男攝）

▲慈濟師姐冬山鄉謝明琬（右1）為女兒江宇涵完心願捐救護車。（圖／記者游芳男攝）

台灣省城隍廟為2019北臺灣媽祖文化節的主辦單位之一，為善不落人後，助人無數，每年皆捐贈北市消防局救護車，2019年亦捐贈桃園市消防車，讓神明無論有形無形之間都在保佑社會大眾，因北台灣媽祖文化節，恰逢宜蘭縣南方澳南天宮值東主辦，故捐贈宜蘭縣政府消防局救護車1輛以共襄盛舉。

員山鄉人張顯松，為嵩雷精密工業董事長，事業有成不忘回饋鄉里，關懷社會弱勢，曾經捐贈大同鄉、員山鄉之公所、農會等單位數輛公務車，得知員山消防分隊消防警備車老舊，急需汰換，立刻捐贈員山消防分隊消防警備車1輛供救災使用。

蕭淑惠女士，主修音樂曾赴美國深造，主修鋼琴，是位傑出的鋼琴教師。蕭宗義先生，曾任礁溪鄉調解委員會主席，現兼任佛光大學宗教研究所民俗學講座。兄妹緬懷先父蕭春苑醫師博愛濟世、先母陳有春慈悲喜捨，特別關懷消防業務，尊敬警消義消同仁之義行，原捐春苑號消防警備車，業已屆齡汰除，再略盡棉薄之力，藉以拋磚引玉、共襄盛舉，以慰雙親在天之靈。

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