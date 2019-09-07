化解誤會！日本學者留言　孫大千：好朋友情誼不受影響

▲韓國瑜參加日本學界拜會。（圖／記者賴君欣攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日接見日本學者參訪團，笑稱自己沒遲到，「等了25分鐘」，卻遭參訪團召集人松田康博打臉「是市府臨時更換地點」。該日晚間，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千出面溝通，希望化解誤會，他7日也在臉書強調「好朋友之間的情誼仍然不會受到影響」，而與會學者小笠原欣也留言表示感謝，會繼續推動日台交流。

孫大千表示，好朋友之間化解誤會最好的方法，就是開誠布公地說明清楚，那麼，好朋友之間的情誼仍然不會受到影響，非常感謝兩岸關係小組的學者，在離開台灣的前一晚，還能有機會和他面對面的聊一下，因為沒再次確認會面的場地，造成大家的困擾，引起不必要的誤會，實在非常抱歉。

孫大千提到，下一次如果有機會來台灣，仍然衷心地歡迎所有兩岸關係小組的學者再一起繼續聊一聊兩岸問題和台日關係，也祝福兩岸關係小組的學者朋友們平安順心，「好朋友之間的情誼仍然不會受到影響」。

這此與會的學者、日方訪團成員的東京外國語大學副教授小笠原欣幸也在孫大千臉書留言表示，「謝謝孫大千副執行長。我們繼續推動日台交流，交換意見」。

▲孫大千在臉書強調，誤會已經化解，好朋友的情誼不會受影響。（圖／翻攝孫大千臉書）

▲小笠原欣也在孫大千貼文下留言。（圖／翻攝孫大千臉書）