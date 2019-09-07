邀日媒座談　郭台銘談選總統：台灣需要一位經貿專長領導人

▲郭台銘、川普。（合成圖／達志影像、記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘7日早上與日本媒體茶敘，根據《時事通信》等日本多家媒體報導指出，郭台銘表示，台灣應該出現一個以經貿生意為主的人來領導這個國家，他正在「準備」競選台灣總統，很快就會做出最後決定。

郭台銘表示，很多人會問，企業家為什麼要來參加台灣的政治與選舉，好像在日本也很少，當然有商人，例如川普在美國是一個例子，他覺得他一直在講一個口號，叫做政治必須替經濟服務，而不是經濟替政治服務。

郭台銘指出，台灣這次的總統大選，日本跟台灣都深受貿易戰爭其害。美國打的是代理人的戰爭，香港已經收回來20幾年了，而台灣的話的一定是發生戰爭才能夠收回來。美國最擅長打代理人戰爭，死的不會是美國人，台灣的選舉會不會發生戰爭是很關鍵。

郭台銘說明，如果說民進黨當選，跟中國都沒有溝通的管道，雖然李登輝時代有發生過飛彈的危機，但是李登輝時代有三條跟北京的溝通管道，現在民進黨政府沒有任何的溝通管道，這是一個風險，「當兩岸發生衝突，我該怎麼辦？我當然保衛台灣，我全家人都住在這裡，我們四代同堂」。

郭台銘說，如果他要競選，口號會是：和平、安定、經濟、未來。