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同事婚後纏上「被妻抓包」　腥夫嗆：有老公還跟別人交往…綠帽男慘患憂鬱症

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲李男與劉女的偷情事跡先是被李妻發現，後由李妻告知劉夫；遭到背叛的兩人都深受傷害。（圖／翻攝pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

婚前有過一段情，分別作人夫及人妻後又重燃愛慾之火的李男與劉女，互相瞞著自己的枕邊人，直到祕密被李男老婆發現後，原本享受偷情之歡的兩人瞬間反目相向。李男還酸劉女「親我老二4年」、「我老婆不會去親別人老公的老二」；最後才知道的劉女老公受不了背叛打擊，崩潰罹患憂鬱症，還因此被降職，讓他羞憤不已，決定向李男提告。高等法院判賠30萬元，全案定讞。

判決書指出，李男與劉女本就是同事，兩人曾擦出過火花，之後各自結婚，直到2014年又再度糾纏上彼此，平均每個月會發生1到2次性關係。2015年某天李男妻子查看老公的電子郵件時，赫然發現劉女傳來訊息「我跟你是砲友嗎」？李男妻子得知老公與人偷情後，因無法接受而差點尋短，甚至絕望地威脅尋短後「2個孩子會沒有媽媽」，後經李男不斷安撫，並說出劉女老公的姓名後，她才逐漸冷靜下來。

李男聯絡劉女要斬斷情絲，卻惹怒女方，兩人因此大吵一架；李男在氣頭上表示「我們結婚通姦，被告也是應該」、「親我老二4年，通姦不是4天」、「妳有老公還可以跟別人交往」、「至少我老婆不會願意去親別人老公的老二」等。

李妻上網查出仍被蒙在鼓裡的劉女老公，找到他的工作地點和電話號碼後，連絡上對方並告知他被戴綠帽了。劉夫因此精神受創，此後還因罹患憂鬱症導致工作能力下降，被公司降職處分。

劉夫提告2人妨害家庭，李男被判刑6月，劉女被判4月；劉夫另外對李男提出民事損害賠償告訴，主張配偶全受到侵害，求償80萬元。高院法官審理後指出，劉夫確實因2人通姦而受精神折磨，而且李男侵害配偶權無誤，考量雙方社經地位後，決定判賠30萬元，全案定讞。

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