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台南北區登革熱家庭群聚病例　查為登革熱病毒型別第一型

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▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

▲台南市第21例登革熱本土群聚病例，經送疾管署實驗室病毒分析結果為第一型病毒，與今年台南本土病例第二型型別不同，請民眾加強防制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第21例登革熱本土群聚病例，經送疾管署實驗室病毒分析結果為第一型病毒，與今年台南本土病例第二型型別不同，台南市登革熱防治中心提醒市民，加強注意做好防治措施，並持續加強積水容器及積水點的清除。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

台南市2019年首例登革熱本土病例發生後的病例，病毒型別皆為第二型，而此次北區登革熱家庭群聚病例，病毒型別則為第一型。因此，若曾感染過第二型病毒，再遭帶有第一型病毒的病媒蚊吸吮後，即可能導致登革熱重症，致死率會超過20％，尤其是有心血管疾病、糖尿病等慢性疾病的民眾更需特別注意，疑似有登革熱症狀時，請立即就醫進行登革熱快篩，以能早期診斷早期治療，死亡率則可低於1％，登革熱防治中心呼籲市民朋友，加強環境及家戶內外的孳清，減低病媒蚊密度是防止登革熱疫情及交互感染最有效的策略。

近日仍會有不定期降雨情況，請民眾把握雨後防疫時效，澈底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

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