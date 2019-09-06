台南學甲區頭港鎮安宮　中秋福德爺金元寶金幣大放送

▲台南市學甲區頭港鎮安宮，中秋節舉辦贈送福德爺金元寶金幣大放送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

以「軟身福德爺」聞名的台南市學甲區頭港鎮安宮，決定在中秋節下午2時，慶祝土地公聖誕舉辦「福德爺金元寶金幣大放送」，董事長黃界貞表示，每人僅限1枚送完為止，同時還將在9月29日擴大舉辦「光耀頭港頌贊神恩文化季」第７屆福德爺盃全國繪畫寫生暨書法比賽，歡迎全國有興趣者，都可以報名參加比賽。

董事長黃界貞說，農曆8月15日中秋節也是土地公聖誕日，頭港鎮安宮奉祀1尊軟身福德爺，不但是可以說全台唯一，出巡時還是吳王的駕前，為信眾賜財賜福賜平安，很受歡迎。鎮安宮慶祝土地公生除了舉辦酬神戲，還一連7年舉辦「福德爺盃」寫生書法比賽和祈福燈籠彩繪活動。

鎮安宮董事王朝睦說，鎮安宮是台南幫當地居民唯一信仰中心，將近300年悠久歷史，偏殿供奉「軟身福德爺」，受福德爺指示於2017年成立「福德爺會」，莊閔欽擔任會長，因為近年福德爺出門次數頻繁，每次出陣至少需要10人，需要一群有志青年幫忙，因此成立配合鎮安宮慶典活動的團體，每年福德爺會都會製作紀念品送給會員做為紀念，今年特別製造福德爺金元寶金幣大放送，董事長黃界貞加碼製作贈送給信徒民眾，廣結善緣。

王朝睦又說，這項「福德爺金元寶金幣大放送」活動發放地點在頭港鎮安宮福德爺殿，發放時間為農曆8月15日下午2時，每人僅限1枚送完為止。此外，民眾按照在fb遊戲規則一樣有機會獲得福德金元寶：1、公開分享並按讚本貼文和粉絲專頁，2、留言「甜在心爺爺」，3、完成以上步驟，即達成抽獎資格，鎮安宮將在9月16日抽出30位幸運粉絲，每位一樣可以獲得限定版的元寶金幣1枚。