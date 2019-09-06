　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南學甲區頭港鎮安宮　中秋福德爺金元寶金幣大放送

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市學甲區頭港鎮安宮，中秋節舉辦贈送福德爺金元寶金幣大放送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市學甲區頭港鎮安宮，中秋節舉辦贈送福德爺金元寶金幣大放送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

以「軟身福德爺」聞名的台南市學甲區頭港鎮安宮，決定在中秋節下午2時，慶祝土地公聖誕舉辦「福德爺金元寶金幣大放送」，董事長黃界貞表示，每人僅限1枚送完為止，同時還將在9月29日擴大舉辦「光耀頭港頌贊神恩文化季」第７屆福德爺盃全國繪畫寫生暨書法比賽，歡迎全國有興趣者，都可以報名參加比賽。

▲台南市學甲區頭港鎮安宮，中秋節舉辦贈送福德爺金元寶金幣大放送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

董事長黃界貞說，農曆8月15日中秋節也是土地公聖誕日，頭港鎮安宮奉祀1尊軟身福德爺，不但是可以說全台唯一，出巡時還是吳王的駕前，為信眾賜財賜福賜平安，很受歡迎。鎮安宮慶祝土地公生除了舉辦酬神戲，還一連7年舉辦「福德爺盃」寫生書法比賽和祈福燈籠彩繪活動。

▲台南市學甲區頭港鎮安宮，中秋節舉辦贈送福德爺金元寶金幣大放送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鎮安宮董事王朝睦說，鎮安宮是台南幫當地居民唯一信仰中心，將近300年悠久歷史，偏殿供奉「軟身福德爺」，受福德爺指示於2017年成立「福德爺會」，莊閔欽擔任會長，因為近年福德爺出門次數頻繁，每次出陣至少需要10人，需要一群有志青年幫忙，因此成立配合鎮安宮慶典活動的團體，每年福德爺會都會製作紀念品送給會員做為紀念，今年特別製造福德爺金元寶金幣大放送，董事長黃界貞加碼製作贈送給信徒民眾，廣結善緣。▲台南市學甲區頭港鎮安宮，中秋節舉辦贈送福德爺金元寶金幣大放送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王朝睦又說，這項「福德爺金元寶金幣大放送」活動發放地點在頭港鎮安宮福德爺殿，發放時間為農曆8月15日下午2時，每人僅限1枚送完為止。此外，民眾按照在fb遊戲規則一樣有機會獲得福德金元寶：1、公開分享並按讚本貼文和粉絲專頁，2、留言「甜在心爺爺」，3、完成以上步驟，即達成抽獎資格，鎮安宮將在9月16日抽出30位幸運粉絲，每位一樣可以獲得限定版的元寶金幣1枚。

ET快訊
快訊／停車場遭夾！中和女卡車門「腰部變形」命危
氣炸鍋用油量少…減重妹1月後反胖5公斤　網點破「關鍵優點」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南學甲區頭港鎮安宮　中秋福德爺金元寶金幣大放送

台南歸仁警分局偵查隊長、所長6人異動　梁仁輝分局長布達

台南麻豆分局麻豆、下營所新任所長布達　分局長楊慶裕期勉戮力從公

松安幼兒園警察小尖兵參訪新化分局　與警長周幼偉相見歡

小客車拋錨停路中　50歲巡佐「老當益壯」推車解危

石藝大街百人將面臨失業！與台鐵租約到期　徐榛蔚將出面協商

強化防災守護古蹟　台南消防局舉辦古蹟救災演練

小小海巡旋風席捲南台　一日艇長體驗即將啟航歡迎報名

南警六分局鹽埕所所長調陞　新任所長吳俊祥布達

台南市四分局官警榮陞　分局長率員祝賀

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

台南學甲區頭港鎮安宮　中秋福德爺金元寶金幣大放送

台南歸仁警分局偵查隊長、所長6人異動　梁仁輝分局長布達

台南麻豆分局麻豆、下營所新任所長布達　分局長楊慶裕期勉戮力從公

松安幼兒園警察小尖兵參訪新化分局　與警長周幼偉相見歡

小客車拋錨停路中　50歲巡佐「老當益壯」推車解危

石藝大街百人將面臨失業！與台鐵租約到期　徐榛蔚將出面協商

強化防災守護古蹟　台南消防局舉辦古蹟救災演練

小小海巡旋風席捲南台　一日艇長體驗即將啟航歡迎報名

南警六分局鹽埕所所長調陞　新任所長吳俊祥布達

台南市四分局官警榮陞　分局長率員祝賀

金香起特地慶生卻被趕回家！邕聖祐「我忍得很辛苦」捧臉親了

假技術真詐財？　沈智慧踢爆「節電達人」行騙千萬　

快訊／王力宏紅館演唱會爆取消　主辦解釋：考量安全而延期！

台股穩守紅盤...收盤上漲23點　三大法人合計買超81.26億元

韓國瑜稱「等日本人25分鐘」　日學者怒PO文打臉：換時間又地點

經典3缸仿賽重機超進化重返！凱旋「DAYTONA 765」登場

陳明文300萬影響選情？蔡英文重申支持對外說清楚

想存錢升學…她努力「張開雙腿」任人蹂躪　含淚「遮三點」被逮又罰款

台灣氣候必備除濕機！　網熱議「開機時段、方法」：開窗讓空氣流通

世籃賽／羅健兒是易建聯球迷　對中國要拿出戰鬥精神

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

地方熱門新聞

嫁來台灣被誣陷「有在賣」　新住..

兒子癌逝、孫子昏迷！高雄76歲..

翁探女詭迷路百里　躺3天第一句..

鳳梨酥名店公休2天　排隊客大熱..

水湳洞停車場改善工程14日啟用

男失業情傷「人生崩潰」燒炭　警..

83歲叭噗阿伯冰蓋掉了！眼眶泛..

桃園馬村市集　推出7個主題活動

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

颱風過後漂流木多　農業局：勿亂..

外送員遭打！雞排店道歉：兇手是..

台南今年火警件數減少3成

南迥抓違規利器　受罰民眾：三眼..

南警六分局鹽埕所所長吳俊祥布達

更多熱門

相關新聞

台南歸仁警分局偵查隊長、所長6人異動

台南市警歸仁警分局9月6日舉行新任偵查隊長及所長布達交接禮，此次共有偵查隊長及5名所長異動，由梁仁輝分局長親自布達，在各界地方人士觀禮與祝福下，順利完成交接程序，有助強化轄區治安管理。

台南麻豆分局麻豆、下營所新任所長布達

台南市府查報五星旗天后宮違建

台南消防局舉辦古蹟救災演練

台南今年火警件數減少3成

關鍵字：

台南學甲頭港鎮安宮中秋福德爺金元寶金幣大放送

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

《航海王》作者放話：再5年完結篇

人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包…竟是性感闆娘

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

小勞勃道尼被爆重回漫威宇宙！

外送員拒送上樓　她傻眼：2個月來第一次碰到

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面