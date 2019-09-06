　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南歸仁警分局偵查隊長、所長6人異動　梁仁輝分局長布達

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警歸仁警分局舉行新任偵查隊長及所長布達交接禮，由梁仁輝分局長親自布達。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁警分局舉行新任偵查隊長及所長布達交接禮，由梁仁輝分局長親自布達。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁警分局9月6日舉行新任偵查隊長及所長布達交接禮，此次共有偵查隊長及5名所長異動，由梁仁輝分局長親自布達，在各界地方人士觀禮與祝福下，順利完成交接程序，有助強化轄區治安管理。

歸仁分局表示，原歸仁分局偵查隊長陳勇志調任永康分局偵查隊長；麻豆分局偵查隊長張俊雄調任歸仁分局偵查隊長；德南派出所所長黃祥賓陞任第一分局莊敬派出所所長；原歸南派出所所長陳侑頡調任德南派出所所長；原媽廟派出所所長孫可亦調任歸南派出所所長；原龍崎分駐所所長李慶輝調任媽廟派出所所長；第四分局巡官郭南佑調任龍崎分駐所所長。

▲台南市警歸仁警分局舉行新任偵查隊長及所長布達交接禮，由梁仁輝分局長親自布達。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次布達儀式由歸仁分局長梁仁輝主持，市議員郭鴻儀、鄭佳欣、許又仁秘書鍾有智、仁德區長黃素美、歸仁區長柳世雄、龍崎國中校長卓水林、龍崎國小校長徐智賢、總幹事余秀聯、警友站長楊清合、吳進安、王壹郎、警友站榮譽站長戴榮譽、地方里長蔡誌倫、鄭福利、陳淩澤、朱璟漢、劉源祥、黃怡婷及民防、義警等地方仕紳多人參加。

梁仁輝分局長期許新任偵查隊長及5位所長要迅速掌握轄區狀況，秉持工作熱忱，帶領著偵查隊歸南、媽廟、德南、龍崎分駐（派出）所所有員警發揮最大團隊力量，遏止各種犯罪，確實維持社會治安穩定，提升民眾對警察之滿意度，並持續結合民間力量落實「安居專案」，攜手共同打撃「毒品」、「反詐」、「掃黑幫」工作，共創新豐地區良好治安環境，建立安居樂業的美滿家園。

ET快訊
快訊／停車場遭夾！中和女卡車門「腰部變形」命危
氣炸鍋用油量少…減重妹1月後反胖5公斤　網點破「關鍵優點」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南學甲區頭港鎮安宮　中秋福德爺金元寶金幣大放送

台南歸仁警分局偵查隊長、所長6人異動　梁仁輝分局長布達

台南麻豆分局麻豆、下營所新任所長布達　分局長楊慶裕期勉戮力從公

松安幼兒園警察小尖兵參訪新化分局　與警長周幼偉相見歡

小客車拋錨停路中　50歲巡佐「老當益壯」推車解危

石藝大街百人將面臨失業！與台鐵租約到期　徐榛蔚將出面協商

強化防災守護古蹟　台南消防局舉辦古蹟救災演練

小小海巡旋風席捲南台　一日艇長體驗即將啟航歡迎報名

南警六分局鹽埕所所長調陞　新任所長吳俊祥布達

台南市四分局官警榮陞　分局長率員祝賀

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

台南學甲區頭港鎮安宮　中秋福德爺金元寶金幣大放送

台南歸仁警分局偵查隊長、所長6人異動　梁仁輝分局長布達

台南麻豆分局麻豆、下營所新任所長布達　分局長楊慶裕期勉戮力從公

松安幼兒園警察小尖兵參訪新化分局　與警長周幼偉相見歡

小客車拋錨停路中　50歲巡佐「老當益壯」推車解危

石藝大街百人將面臨失業！與台鐵租約到期　徐榛蔚將出面協商

強化防災守護古蹟　台南消防局舉辦古蹟救災演練

小小海巡旋風席捲南台　一日艇長體驗即將啟航歡迎報名

南警六分局鹽埕所所長調陞　新任所長吳俊祥布達

台南市四分局官警榮陞　分局長率員祝賀

金香起特地慶生卻被趕回家！邕聖祐「我忍得很辛苦」捧臉親了

假技術真詐財？　沈智慧踢爆「節電達人」行騙千萬　

快訊／王力宏紅館演唱會爆取消　主辦解釋：考量安全而延期！

台股穩守紅盤...收盤上漲23點　三大法人合計買超81.26億元

韓國瑜稱「等日本人25分鐘」　日學者怒PO文打臉：換時間又換地點

經典3缸仿賽重機超進化重返！凱旋「DAYTONA 765」登場

陳明文300萬影響選情？蔡英文重申支持對外說清楚

想存錢升學…她努力「張開雙腿」任人蹂躪　含淚「遮三點」被逮又罰款

台灣氣候必備除濕機！　網熱議「開機時段、方法」：開窗讓空氣流通

世籃賽／羅健兒是易建聯球迷　對中國要拿出戰鬥精神

這病害他小腿「破300個洞」！ 睡覺要拿水桶接嘆：比罹癌還慘

地方熱門新聞

嫁來台灣被誣陷「有在賣」　新住..

兒子癌逝、孫子昏迷！高雄76歲..

翁探女詭迷路百里　躺3天第一句..

鳳梨酥名店公休2天　排隊客大熱..

水湳洞停車場改善工程14日啟用

男失業情傷「人生崩潰」燒炭　警..

83歲叭噗阿伯冰蓋掉了！眼眶泛..

桃園馬村市集　推出7個主題活動

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

颱風過後漂流木多　農業局：勿亂..

外送員遭打！雞排店道歉：兇手是..

台南今年火警件數減少3成

南迥抓違規利器　受罰民眾：三眼..

南警六分局鹽埕所所長吳俊祥布達

更多熱門

相關新聞

台南麻豆分局麻豆、下營所新任所長布達

台南市麻豆分局9月6日上午，分別在麻豆派出所及下營分駐所舉行卸、新任所長布達交接典禮，由麻豆分局長楊慶裕親自主持，市議員尤榮智、麻豆區長孔慶瑤、警友會主任張青鑑、轄區里長、校長、農會理事長、社區發展協會理事長，以及義警、民防、巡守隊、警友、志工等眾多貴賓到場觀禮祝賀，場面熱烈。

台南市府查報五星旗天后宮違建

台南消防局舉辦古蹟救災演練

南警六分局鹽埕所所長吳俊祥布達

台南今年火警件數減少3成

關鍵字：

台南歸仁偵查隊長所長梁仁輝布達

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

《航海王》作者放話：再5年完結篇

人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包…竟是性感闆娘

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

小勞勃道尼被爆重回漫威宇宙！

外送員拒送上樓　她傻眼：2個月來第一次碰到

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面