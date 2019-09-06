台南歸仁警分局偵查隊長、所長6人異動　梁仁輝分局長布達

▲台南市警歸仁警分局舉行新任偵查隊長及所長布達交接禮，由梁仁輝分局長親自布達。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁警分局9月6日舉行新任偵查隊長及所長布達交接禮，此次共有偵查隊長及5名所長異動，由梁仁輝分局長親自布達，在各界地方人士觀禮與祝福下，順利完成交接程序，有助強化轄區治安管理。



歸仁分局表示，原歸仁分局偵查隊長陳勇志調任永康分局偵查隊長；麻豆分局偵查隊長張俊雄調任歸仁分局偵查隊長；德南派出所所長黃祥賓陞任第一分局莊敬派出所所長；原歸南派出所所長陳侑頡調任德南派出所所長；原媽廟派出所所長孫可亦調任歸南派出所所長；原龍崎分駐所所長李慶輝調任媽廟派出所所長；第四分局巡官郭南佑調任龍崎分駐所所長。

這次布達儀式由歸仁分局長梁仁輝主持，市議員郭鴻儀、鄭佳欣、許又仁秘書鍾有智、仁德區長黃素美、歸仁區長柳世雄、龍崎國中校長卓水林、龍崎國小校長徐智賢、總幹事余秀聯、警友站長楊清合、吳進安、王壹郎、警友站榮譽站長戴榮譽、地方里長蔡誌倫、鄭福利、陳淩澤、朱璟漢、劉源祥、黃怡婷及民防、義警等地方仕紳多人參加。

梁仁輝分局長期許新任偵查隊長及5位所長要迅速掌握轄區狀況，秉持工作熱忱，帶領著偵查隊歸南、媽廟、德南、龍崎分駐（派出）所所有員警發揮最大團隊力量，遏止各種犯罪，確實維持社會治安穩定，提升民眾對警察之滿意度，並持續結合民間力量落實「安居專案」，攜手共同打撃「毒品」、「反詐」、「掃黑幫」工作，共創新豐地區良好治安環境，建立安居樂業的美滿家園。