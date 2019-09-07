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日本瘋傳長得像拉麵的植物！2萬網友好奇：可以吃嗎？　真實名稱曝光

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▲你覺不覺得它真的像一坨拉麵啊！（圖／翻攝自「塩生姜らー麺専門店MANNISH@神田‏」）

記者王麗琴／綜合報導

大自然中總有許多讓人莞爾一笑的驚奇！有一種植物近日在日本網路引起熱議，原因是這種植物開的花居然長得像「拉麵」，讓大家十分好奇到底是什麼植物。有內行網友出來解答，指這種開花像拉麵的植物其實是「巴拿馬草」，而市面上販售的「巴拿馬帽」，就是用這種植物的葉子製作。

日本一間拉麵店「塩生姜らー麺専門店」，4日在官方推特上分享幾張特殊植物的照片，並附文寫道「它是世界上最像拉麵的植物，枯萎後拉麵就會掉到地上。」照片中遠看它的外形長得像玉米，但近看它葉子裡面的花卻像一坨麵條，連枯萎後也像是打翻了掉到地上的麵條。


「拉麵植物」引發網友的好奇心，至少有11000次的轉推，想一探究竟這到底是什麼植物，大票網友問道「植物的名稱是什麼？這種麵條是花瓣嗎？雄蕊雌蕊？」「這種花可以吃嗎？」「我想知道它是否像金線一樣」、「枯萎的樣子好像深夜在一些月台能看到」、「把它煮來吃應該是纖維的味道不是拉麵」、「太像了吧」、「有一種要煮很久的錯覺」。

在網友的留言中，有行家指出這種植物的學名是「巴拿馬草」，產於熱帶美洲，知名的巴拿馬帽就是用這種植物的葉子編織而成，不過一般人都不知道巴拿馬草的花是長這副模樣。

▲▼巴拿馬帽。（圖／翻攝自維基百科）

▲巴拿馬帽即是用巴拿馬草編織而成的。（圖／翻攝自維基百科）

巴拿馬草的花是單性的雌雄同株，會排成稠密的穗狀花序，所以雌雄花以螺旋狀排列後，會有像是拉麵的錯覺。而花在盛開後，會變成絲狀散開來，感覺像是拉麵從碗裡倒出來。

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