女兒房間被弄亂、毛毯有血！人妻裝密錄器一看傻　抓包老公「妖精打架」

▲女兒房間遭人弄亂，人妻裝密錄器一看傻，抓包老公「妖精打架」。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名張姓人妻習慣送女兒上學後，會先替女兒整理房間再出門工作，但2017年底她開始發現，女兒房間經常被人弄亂，毛毯上還留有血跡，於是她就裝設密錄器調查，不料卻拍到丈夫與林姓情人偷情的畫面，氣得她決定向林女提告。台中地院審理後，依妨害家庭判處林女4個月，得易科罰金12萬元。

根據判決書顯示，張女2017年底某日送年幼的女兒上學，接著替女兒整理房間後外出工作，但她晚上接女兒返家時卻發現，女兒房床上的棉被遭人移動，詭異的情況讓她決定買密錄器，並且安裝在房間冷氣下方的隱密處，想看看房間究竟發生了什麼事情。

事件間隔幾個月後，她的老公2018年2月1日到香港出差，她卻發現女兒房間的毛毯上出現詭異血跡，2月8日女兒房間的物品又遭人移動，她就檢視密錄器近期的儲存畫面，不料卻看見丈夫與舊情人林女的偷情畫面，氣得她決定對林女提告妨礙家庭。

▲林女不服上訴決定二審，並堅稱影片女主角不是她，二審法官當庭勘驗打臉。（圖／視覺中國）

林女出庭時主張，張女裝設密錄器偷拍別人床第私事，影片侵害隱私權應無證據能力。不過台中地方法院一審認為，張女是懷疑有人進出家中，加上女兒房間被弄亂，才會安裝密錄器錄影，目的是維護自己權益，因此依妨害家庭判處林女4個月徒刑，得易科罰金12萬元。

林女不服上訴決定二審，並堅稱影片女主角不是她。二審法官當庭勘驗後，認為林女與片中女主角身材、臉型相似度很高，因此維持一審判決，全案定讞。