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南投華山基金會關懷獨居老人　「回家看看」特展26日登場

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▲華山基金會為關懷獨居老人，舉辦「回家看看」特展，展出日期為26日至29日。（圖／華山基金會提供）

▲華山基金會為關懷獨居老人，舉辦「回家看看」特展，展出日期為26日至29日。（圖／華山基金會提供）

記者白珈陽／南投報導

華山基金會6日在南投縣中興新村31號倉庫舉辦「回家看看─公益特展」揭牌儀式，以「回家看看」為主題，除展出舊時生活的用具、相片外，也復刻獨居長者的起居空間，安排體驗區讓一般民眾體會獨居長者生活的感受，展出日期為26日至29日，邀請民眾一起來關懷社區的弱勢長者，加入守護長輩的行列。

華山天使站到宅關懷的長輩，總喜歡分享過去人生的點點滴滴，講到往日的舊時光，似能暫時忘卻生活裡的磨難，彷彿不提到點當年的豐功偉績，就不算是英雄好漢、白活了一場。

民國45年臺灣省省政府遷往中興新村，現年90歲獨居的黃奶奶，她的工作就是在農林廳煮食的幫廚，也是到中興新村謀職的第一代居民，每回到宅訪視時奶奶總喜歡話當年、細數過去的點點滴滴，好像又回到了當時一樣。

華山基金會為讓民眾體驗獨居長者的感受，特舉辦「回家看看─公益特展」，展出期間安排了許多獨居長者在「客廳」，與參觀者分享過往的人生經驗，讓大家有一種回家聽阿公阿媽「講古」的感受。

華山基金會成立於1999年，在全台設立社區愛心天使站，提供三失（失依、失能、失智）長輩到宅關懷、陪同就醫等服務，陪伴長輩在熟悉環境安享晚年，南投地區目前設有13個天使站，「因為有您 1250，守護天使招募計畫」現正熱烈募集中，邀民眾一同關懷在地的弱勢長輩。

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